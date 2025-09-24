ছবি

পাঠকের ছবি (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৭
যমুনা সেতু ও যমুনা রেলসেতু উত্তরের জনপদের মানুষকে নতুন আশা জুগিয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর ছবিটি তোলা
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৭
প্রাণবৈচিত্র্য। চট্টগ্রামের মুরাদপুরে অফিসের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি সকাল সকাল। বেকারির ভ্যানগাড়ি এল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কুকুর গাড়িটি ঘিরে ধরল, যেন কত দিনের চেনা এ গাড়ি! পরিচিত দৃশ্য প্রতিদিনের। চালক স্থানীয় দোকানিকে তাঁর অর্ডারের নাশতার আইটেম দিলেন। কুকুরগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। চাইলেই হামলে পড়তে পারত খাবারের ওপর। কিন্তু না, এ কুৎসিত দৃশ্য দেখা গেল না। দেখা গেল পৃথিবীর সুন্দর আর মায়াবী দৃশ্য, যেখানে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, যেটির বড্ড অভাব এখন! দোকানি পুরোনো কয়েকটি পাউরুটি একটু দূরে ছুড়ে দিলেন। কুকুরগুলো সুশৃঙ্খলভাবে খেয়ে নিল। সবাই ভাগে পেল। কেউ পেল, কেউ পেল না—এ রকম হলো না। প্রাণীদের বৈচিত্র্যময় জগৎ থেকে আমরা কত কিছু শিখতে পারি। আমরা শিখাতেও পারি। এ জগৎ তবেই হয় স্বস্তির। কিন্তু এসব ঢেকে থাকে স্বার্থপরতা আর নির্মমতার আঁধারে। আঁধার ঘুচে আলো আসুক। ভালোবাসা, মায়ামমতা খুশবু ছড়াক
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৩ / ৭
শিল্পীর নিপুণ হাতে চলছে দুর্গাপ্রতিমা বানানোর শেষ মুহূর্তের কাজ। রায়ের বাজার আখড়া মন্দির, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: কাব্য সাহা
৪ / ৭
প্রচণ্ড রোদে জীবনসংগ্রাম চলছে, চলবে। হ্যাপি হোম, তেজগাঁও, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
৫ / ৭
সকাল সকাল তার দেখা পেলাম। অসহায়, কিন্তু চেহারায় রাগের কমতি নেই! মিরপুর ১, ঢাকা
ছবি: রবিউন নাহার তমা
৬ / ৭
ধলেম্বরী নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কাশফুল ফুটে মায়া ছড়াচ্ছে। শরতের শোভা হলো কাশফুলের হাসি। নদীর পাড়ে গেলেই চোখে পড়ে মিষ্টি হওয়ার কাশফুলের দুলুনি। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের ধলেম্বরী নদীর পাড় থেকে ২০ সেপ্টেম্বর তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
৭ / ৭
চারদিকে শূন্যতা। কোথায় গেলে মনের মানুষের দেখা মেলে? হয়তো কোথাও নেই! চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
ছবি থেকে আরও দেখুন