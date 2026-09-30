পাঠকের ছবি (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ১০
পদ্মাপাড়ের মানুষের জীবনযাত্রা। পদ্মা নদীর পাড়, ইউসুফপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. মেহেদী হাসান মোকাররম
২ / ১০
থই থই পানি আর প্রখর দুপুরে দুরন্ত শৈশবের এই দৃশ্য যেন এক মুহূর্তে নিজের অজান্তেই হারিয়ে যাওয়া মেঠো শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। খাতিয়া বিল, গাজীপুরছবি: বিপুল
৩ / ১০
নগরের শরতের আকাশ। চেয়েছিলাম ফ্রেমে থাকবে শুধু শরতের স্বচ্ছ আকাশে তুলার মতো শুভ্র মেঘের ছবি। কিন্তু নগরের ইট–পাথর সেখানে ভাগ বসিয়ে দিল। মিরপুর কমার্স কলেজ রোড, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ছবি: সালাহউদ্দিন আহমেদ
৪ / ১০
ঢাকার কোলাহলের মাঝেও এমন শান্ত একটা দৃশ্যছবি: ঐন্দ্রিলা মণ্ডল
৫ / ১০
দ্মাপাড়ের মানুষের জীবনযাত্রা। পদ্মা নদীর পাড়, ইউসুফপুর, চারঘাট, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. মেহেদী হাসান মোকাররম
৬ / ১০
স্বাধীনতা পেলে আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে প্রতিকূল পরিবেশেও নিজেকে বিকশিত করা সম্ভব। ছবিটি সেই কথাই বলতে চাইছে। বস্তির মধ্যে পরিত্যক্ত জায়গায় জংগলের মধ্যে কাশবন নিজের অবস্থান মাথা উঁচু করে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে জায়গাটিকে শোভাবর্ধন করছে। শেরেবাংলা নগর থানার সামনে, আগারগাঁও, ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
৭ / ১০
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলা সড়ক হকার মুক্ত করা হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পর আবার ও সেই বছিলা সড়ক হকাররা ভ্যান গাড়িতে পণ্য সাজিয়ে দকল করেছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
৮ / ১০
মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীবরণের জোর প্রস্তুতি। দুর্গাপূজার প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগর। ছবিটি রমনা কালীমন্দির থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
৯ / ১০
খালে জোয়ারের পানিতে শিশুরা মেতে উঠেছে। ছবিটি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীপুর গ্রাম থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তোলা হয়েছেছবি: মো. ফাহিম সরদার
১০ / ১০
আড়িয়াল খাঁ নদে বাঁশের চাই ফেলে মাছ ধরেছেন জেলে। সেই মাছ মোল্লার হাটে বিক্রি করার জন্য জেলে তার নৌকাটি ঘাটে ভিড়িয়েছেন। ছবিটি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীপুর মোল্লার হাটের আড়িয়াল খাঁ নদের পাড় থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তোলা হয়েছেছবি: মো. ফাহিম সরদার