পাঠকের ছবি (১ জুন ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বিশ্বকাপ ফুটবল বাঙালির এক আলাদা উত্তেজনা। সেই উত্তেজনায় ব্রাজিল–আর্জেন্টিনা সমর্থকেরা তাঁদের পছন্দের পতাকা টাঙিয়ে আনন্দ–উল্লাস প্রকাশ করেন। প্রায় ২০০ ফুট পতাকা টাঙিয়ে রেখেছেন দুই দলের সমর্থকেরা। ছবিটি বরিশালের নাজিরপুর উপজেলার দীঘিরজান এলাকা থেকে তোলাছবি: মো. শফিকুল ইসলাম জয়
প্রচণ্ড গরমে এখন চাওয়া একটুকরা শান্তি। সেই শান্তির খোঁজে দিশাহারা হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কুকুর। তাড়াশ, সিরাজগঞ্জছবি: রিদয় ইসলাম
বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ওয়ার্ল্ড ক্যানসার সোসাইটি বাংলাদেশ-এর আয়োজনে রাজধানীতে তামাকবিরোধী র্যালি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৩১ মে) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়ছবি: মো. আশিকুর রহমান
ন্যাড়া বেলতলায় একবারের বেশি না যেতে চাইলেও কদমতলায় বারবার যেতে চায়! ধর্মজইন, বিরল, দিনাজপুরছবি: রায়হানা তাসনিম নূরি