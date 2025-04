পাঠকের ছবি (২৩ এপ্রিল ২০২৫)

৩ / ৭

কিশোরগঞ্জের ব্লু বার্ড স্কুলে প্রথমবার বিতর্কের আয়োজন করা হয় ১৯ এপ্রিল। ইংরেজি বিতর্কের বিষয় ছিল ‘Happiness is More Important than Success’। পক্ষে অষ্টম শ্রেণির সামিয়া খানম, সপ্তম শ্রেণির তায়িবা জাহান ও ষষ্ঠ শ্রেণির মুদাসসির উদ্দিন। বিপক্ষে ছিল অষ্টম শ্রেণির ফারহানা আফরোজ মীম, মোস্তাফিজুর আরাফাত ও ষষ্ঠ শ্রেণির মাটি বিনতে মাসুদ। বিতর্কে জয়ী হয় বিপক্ষ দল। শ্রেষ্ঠ বক্তা পক্ষের দলনেতা সামিয়া খানম। উভয় দলকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় বই ছবি: নাহিদ হোসাইন