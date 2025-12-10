পাঠকের ছবি (১০ ডিসেম্বর ২০২৫)

ছবি

সারি সারি পণ্যবাহী নৌকা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ধনু নদ, ছাতক নৌ রুট, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: আবু তারেক
এই ফুল বিক্রেতা তাঁর ছোট্ট ভ্যানটিতে যেন বাংলাদেশের উৎসবের রং নিয়ে এসেছেন। টাটকা গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার সুবাসে ভরে উঠেছে স্থানীয় বাজার। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সুমন পাল
রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ এবং সূর্য। রাজশাহী, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
একজন কৃষক ভাটাবালীর চর থেকে ধান কেটে খেয়ানৌকায় করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ধানের আঁটি তাঁর মাথায় তুলে দেওয়ার মতো কোনো লোক খুঁজে পাচ্ছেন না। তাতেই এ কৃষক বিড়ম্বনায় পড়েছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই।​ ছবিটি আলীপুর কদমতলা, কালকিনি, মাদারীপুর, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পড়ন্ত বিকেলে একচিলতে সূর্যের হাসি। টি-বাঁধ, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
সিঁড়িতে বসে আছে প্রজাপতি। বাগবাড়ী, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
