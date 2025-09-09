পাঠকের ছবি (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
মাটির পাত্রে থেমে থাকা জল, তাতে গাছের ছায়া ঘুমায়ছবি: আল আমিন জুয়েল
দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত। খেতের পাশ দিয়ে চলাচলের রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার পাশে লাগানো আছে কলাগাছ। তাতে কলা ধরে আছে। ওপরে শরতের নীল আকাশ। এ যেন প্রকৃতির এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি। চর রমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছে মৌমাছি। চান্দিনা, কুমিল্লা। সম্প্রতি তোলা ছবিছবি: ওসমান গনি
এখনো দেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষকে পারাপারের জন্য নৌকার ওপর নির্ভর করতে হয়। ধলেশ্বরীর নদীর কমলাঘাট-আলীরটেক নদী পার হতে হলে এভাবেই ইঞ্জিনচালিত ট্রলারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অনেক মানুষ একত্র হলেই পারাপার হতে পারে এ অঞ্চলের মানুষেরা। মুন্সিগঞ্জের কমলাঘাট-আলীরটেক পারাপারের নৌযানের দৃশ্যটি ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
সূর্য যখন ঝিমিয়ে গিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছিল আলো, চন্দ্র তখন আপন আলোয়ে স্নিগ্ধতা ছড়াতে এল। ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: স্বাতিলেখা লিপি
নির্মল রাতের আকাশে অস্ত যাওয়া একটি অগ্নিগর্ভ লাল চাঁদ, দশকের দীর্ঘতম পূর্ণগ্রহণের মধ্যে একটি, যা বাংলাদেশে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়। দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুবাবা তাবাসসুম চৌধুরী