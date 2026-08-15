পাঠকের ছবি (১৫ আগস্ট ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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নদীর বুকে ছুটে চলে জীবিকার ছোট্ট নৌকা, সঙ্গে বয়ে চলে দুই মাঝির প্রতিদিনের গল্প। নদীর ওপারের জনপদ আর এপারের জীবন মিলেমিশে আঁকে বাংলার চিরচেনা জলজ–জীবনের ছবিছবি: নওফেল হাসান
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সনাতন পদ্ধতিতে এখনো এভাবে জাল টেনে মাছ ধরা হয়। ভরা বর্ষাঋতুর এই সময়ে ভোর, সকালে কিংবা বিকালে অনেকেই প্রয়োজনে আর শখের বশে এমন করে মাছ ধরে থাকে। পূর্ব দত্তপাড়া, নরসিংদীছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
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সকালবেলার এক নিস্তব্ধতায়, লাল ইটের দেয়ালে মিশে থাকে ইতিহাস, আর সবুজের মধ্যে হারিয়ে যায় শহরের কোলাহল। কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. নাঈম মিয়া
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রথ দেখা ও কলা বেচা। এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকাছবি: মোল্লা রাশিদ হোসেইন
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প্রকৃতির কাছে ফিরে আসা। নদীর শান্ত জলে ভেসে চলা নৌকা, দূরে সবুজ ধানখেত আর আকাশজুড়ে সাদা মেঘ—সব মিলিয়ে বাংলার চিরচেনা এক মায়াবী ছবি। এই দৃশ্যের মধ্যে যেন ব্যস্ত জীবনের সব ক্লান্তি একটু থেমে যায়। নদীর ঢেউ, নৌকার ছন্দ আর প্রকৃতির নীরবতা মনে করিয়ে দেয়—সৌন্দর্য সব সময় চোখে পড়ে না, কখনো কখনো তা অনুভব করতে হয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ঢেপা নদী, দিনাজপুরছবি: মারুফা ইলহান
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গোয়ালা গাভিকে ঘাস খাওয়াচ্ছে...। ডাকুয়া, গলাচিপা, পটুয়াখালী, ১৪ আগস্ট ২০২৬ই, বিকেলেছবি: মো. ইব্রাহীম মাহমুদ
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তীরে নৌকা ভিড়তেই জেলেদের ধরা মাছ নামানোর ব্যস্ততা শুরু হয়। মাছের ঝুড়ি নিয়ে ঘাটে ছুটে আসেন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। জেলে, ব্যাপারী আর ক্রেতাদের হাঁকডাকে মুহূর্তেই সরগরম ঘাট। বোয়ালিয়ার কূল এলাকা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৪ আগস্ট ২৬ছবি: সূর্য দাস
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শোলমারী নদীর ওপর ব্রিজ থেকে সৌন্দর্যময় কাজিবাছা নদী। বর্ষার কালো মেঘ অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। শোলমারী ও কাজিবাছা নদীর মোহনায় নিসর্গ যে কাউকে মুগ্ধ করবেই। বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৪ আগস্ট ২০২৬।ছবি: আবু আফজাল সালেহ