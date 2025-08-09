ছবি

পাঠকের ছবি (৯ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

পথের জীবন। রাজধানীর হাইকোর্ট মোড় এলাকা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: নুসরাত রুষা
গ্রামীণ জনপদের পথ ধরে হাঁটতে গেলে রাস্তার পাশে পাট রোদ দেওয়ার এমন দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ফুলকুচি গ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: সামসুল হুদা হিটু
মধ্যযুগ থেকে শুরু। মোগল, সুলতান, ইংরেজসহ কত খাঁ কতজন এলো গেল। তবুও এই বন্দর সদা জাগ্রত। সদরঘাট, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
বর্ষার প্রকৃতি মানেই বৃষ্টির অবিরাম ধারা। যে ইছামতী নদী পানিশূন্যতায় ভুগে সরু খালে পরিণত হয়েছিল, তা এখন বর্ষার জলে টইটম্বুর। মেঘেরা আরও বর্ষণের জন্য এখন একত্র হচ্ছে। হয়তো একটু পরেই ঝরবে বরিষণ। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ইছামতী নদীর
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের নাচ, অবিরাম বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঝরনার স্রোতে প্রকৃতির অপূর্ব সিম্ফনি। চন্দ্রনাথ পাহাড়, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ৮ আগস্ট
ছবি: সূর্য দাস
সন্ধ্যায় একা দেয়ালে বসে বিড়ালটি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাস আবাসিক এলাকা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সানজিদা সিদ্দিকা
প্রতিটি ঢেউ যেন এক একটি কবিতা, নীলসাগর যেন এক সাহিত্যিক সংগীত। নীলসাগর ইকোপার্ক (বিরাট দিঘি), নীলফামারী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: খন্দকার শাকিল হোসাইন
প্রকৃতির নিপুণ শিল্পকর্ম, সূক্ষ্ম বুননে মাকড়সার জালে জীবনের অনন্য সৌন্দর্য। চন্দ্রনাথ পাহাড়, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ৮ আগস্ট
ছবি: সূর্য দাস
