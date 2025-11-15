ছবি

পাঠকের ছবি (১৫ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু তখন আকাশের গায়ে মিশে গিয়ে একধরনের কমলা রঙের নরম নীরবতা ছড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক সেই নীরবতার মধ্যেই দুটি পাখি বসে আছে বৈদ্যুতিক তারের ওপর—একটি বাঁ দিকে, আরেকটি ডান দিকে। দূরত্বটা খুব বেশি নয়, কিন্তু তবু যেন মাঝখানে এক অদৃশ্য ফাঁকাটুকু ঝুলে আছে। ছনকান্দা বাজার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: সুমিত সরকার উদয়
কাদা-মাটির সঙ্গে শ্রমিকের অবিরাম সংগ্রাম—এই ভাটার আস্তরণেই পোক্ত হবে ভবিষ্যতের ভিত্তি। আগুনকে বশে এনে শিল্পের রূপ দিতে চলছে প্রস্তুতি, এটাই জীবন ও জীবিকার প্রতিচ্ছবি। এভাবেই সাধারণ মাটি হয়ে ওঠে মানুষের হাতের সৃষ্টি। মধ্যপাড়া ভরমোহনী (পালপাড়া), সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সুমন পাল
নদী থেকে ইলিশ আহরণে অন্য জেলার চেয়ে এগিয়ে ভোলা জেলা। জেলেরা নদী থেকে মাছ শিকার করে ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় করে বিভিন্ন ঘাটে মাছের আকারভেদে বিভিন্ন দামে তা বিক্রি করছে। ভেদুরিয়া লঞ্চঘাট, ভোলা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: কামরুল হাসান
সূর্যাস্ত শিখিয়ে দেয়, শেষটা সব সময় সুন্দর হয়! জাদুর শহরে সূর্যাস্ত দেখি। বুড়িগঙ্গা নদী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
পথ টেনেছে যখন তখন মনের মধ্যে পথের তরে মায়া কিন্তু তুমি দাওনি ধরা, পথিক হয়ে হয়নি আমার আসা যাওয়া
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
মাঝনদীতে নৌকায় চড়ে মাছ ধরার অপেক্ষায় বসে আছেন দুজন মৎস্যশিকারি। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
এ রকম বাঁশের বেড়া, কাঁচা ঘর এবং পাড়ার এ রকম রাস্তার দৃশ্য কেবল চা–বাগানগুলোয় গেলেই দেখা মেলে। স্থানীয়রা এ রকম গলিতে গড়ে ওঠা একেকটি পাড়াকে ‘লাইন’ বলে থাকেন। একেকটি চা–বাগানের এ রকম ‘লাইনে’ বসতবাড়ির সংখ্যা একেক রকম হয়ে থাকে। কোথাও বেশি আবার কোথাও কম। অধিকাংশ চা–বাগানের এসব ‘লাইন’র রাস্তাগুলো সাধারণত কাঁচায় হয়ে থাকে। তবে সময়ের আবর্তে অনেক রাস্তায় এখন এ রকম রূপ ধারণ করেছে। সম্প্রতি কমলগঞ্জ উপজেলার চাম্পারায় চা–বাগান থেকে ছবিটি তোলা
ছবি: জীবন পাল
হাতের মুঠোয় একটি টগর ফুল আর সামনেই ভোরের শান্ত জলাশয়ের নিস্তব্ধতা। প্রকৃতি যখন এমন সরল সৌন্দর্যে সেজে ওঠে, তখন মনকে সহজেই ছুঁয়ে যায় এক অনাবিল শান্তি। পরশ সাগর, দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: জান্নাতুল ফেরদৌস নিঝুম
বাসাবাড়ির বারান্দায় গৃহিণীরা এখন নিজ হাতে কলমিগাছ লাগাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। টবে লাগানো তেমনি এক কলমিশাকের ছোট্ট গাছে চমৎকার ফুল ফুটেছে। এ যেন জনসভার ‘কল-রেডী’  মাইকের আকৃতি। ইব্রাহিমপুর, মিরপুর-১৪, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. সাখাওয়াত হোসাইন
