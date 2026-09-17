পাঠকের ছবি (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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কিছু টাকাপয়সা হলে ঘুম মানুষের শত্রু হয়ে যায়। তখন টাকা দিয়ে ঘুমের ট্যাবলেট কিনে ঘুমের সঙ্গে সখ্য করতে হয়। তা–ও বনিবনা হয় না মনমতো; আর ষাট কিংবা সত্তরোর্ধ্ব এ প্রবীণ লোকটি শহরের শত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কত আদুরে সম্পর্ক ঘুমের সঙ্গে গড়ে নিয়েছেন। অনাদরের জায়গায় ঘুম ধরা দিয়েছে যেন। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
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পাহাড় ও মেঘের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার এক অপূর্ব ঠিকানা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। তমা তুঙ্গী, থানচি উপজেলা, বান্দরবানছবি: মো. রায়হানুল হক
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সন্ধ্যা হলেই শুরু হয় লোডশেডিং। বিদ্যুৎ–বিভ্রাটের মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করছেন এক যুবক। ছবিটি রাজধানীর মান্ডা এলাকার হিরু মিয়া রোড থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. শফিকুল ইসলাম জয়
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জীবনসংগ্রামের তাগিদে বাঁশের বাঁকে করে প্লাস্টিকের খেলনা ও গৃহস্থালি পণ্য কাঁধে নিয়ে গ্রামের পথে বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এই প্রবীণ ফেরিওয়ালা। মধ্যপাড়া ভরমোহনী (পালপাড়া), সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
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সন্ধ্যার সদরঘাট ও আকাশে সাদা মেঘ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: নাহিদ রাতিন
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গ্রামের সড়কের পাশে পাটকাঠি শুকাচ্ছেন কৃষক। ছবিটি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীপুর গ্রামেরছবি: মো. ফাহিম
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দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে অনেক সংজ্ঞায়ন। কেউ এই কালো কাককে অশনিসংকেত, আবার কেউ নিঃসঙ্গতার প্রতীক হিসেবে রূপায়ণ করবেন। রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: জান্নাতুল মাওয়া তিশা