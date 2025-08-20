পাঠকের ছবি (২০ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বাচ্চা মেয়েটি যে আনন্দে পাহাড়ের বন্ধুর পথে বুনো ফুলে মশগুল হলো, সে আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত। আমার শৈশবে পাহাড়ের স্মৃতি তেমন নেইছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
বেড়িবাঁধের ওপরে চলার চার ফুটের প্রশস্ত রাস্তা ভেঙে এখন অনেকটা বিলীন হয়ে গেছে। ভেতরের দিকে মাটি ধুয়ে গেছে। বাইরের ব্লক বিভিন্ন স্থানে সরে গেছে। দ্রুত সংস্কার না হলে বেড়িবাঁধটি বিলীন হয়ে যেতে পারে। আঁকিলপুর এলাকা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৯ আগস্ট ২০২৫ছবি: সূর্য দাস
ছাগল টিনের ঘরের চালে দাঁড়িয়ে আছে। চান্দিনা সদর, কুমিল্লা, ২০ আগস্ট ২০২৫ছবি: ওসমান গনি
মনভেজা বৃষ্টি! আকাশ ঝরে, আমার ভেতরও ঝরে—দুটি বৃষ্টি, একটা দেখা যায়, একটা শুধু অনুভব হয়। জানলার ধারে বসে শুনি কাচে কাচে ফোঁটার শব্দ, মনে হয়— আমার নীরবতাও আজ ছড়িয়ে পড়ছে শহরের ভিজে পথে। ছবিটি সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুর ৬ থেকে তোলাছবি: রোশনা রহমান
বর্ষার প্রবহমান ধারায় গ্রামের ছোট খালটিও এখন পানিতে টইটুম্বর। খালের পাশের গাছগুলোও জলের ছোয়া পেয়ে সতেজ হয়ে উঠেছে। কাজী কসবর খাল, মুন্সীগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
কবুতর লালন পালন একটি লাভজনক শখ। ছাদের এক কোনায় শখের বশে অনেকে কবুতর লালন পালন করে। রাজধানীর কাজীপাড়া এলাকা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া সৈকত থেকে কুমিরা ফেরিঘাট পর্যন্ত বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য চার কিলোমিটার। এর মধ্যে তিন কিলোমিটারে ব্লক বসানো হয়েছে। জোয়ারের আঘাতে এই বেড়িবাঁধের বিভিন্ন স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব স্থানে ব্লক সরে গিয়ে কিছু অংশে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। যদি সংস্কার করা না হয় বা বর্ষা শেষে যদি আরেকটি ঘূর্ণিঝড় আসে তবে লোকালয়ে পানি ঢুকবে। আঁকিলপুর সমুদ্রসৈকত এলাকা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ছবি: সূর্য দাস