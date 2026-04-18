পাঠকের ছবি (১৮ এপ্রিল ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৯
ধলেশ্বরী নদীরপাড়ের চরাচরে এই গরুগুলো রাখাল সকালে ছেড়ে গেছে। দুপুরের তীব্র তাপপ্রবাহ সহ্য করতে না পেড়ে কিছু গরু নদীতে নেমে পড়েছে। ছবিটি মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টি ধলেশ্বরী নদীরপাড় থেকে ১২ এপ্রিল তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
২ / ৯
সূর্যের কোমল আলোয় ঝলমল করছে বুড়িগঙ্গা নদী—নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকা, পাখির উড়ান আর ধীরগতির জীবন যেন নতুন দিনের শুরুটাকে করে তোলে আরও মায়াময়ছবি: মো. মাহফুজার রহমান
৩ / ৯
পড়ন্ত বিকেলে জিয়া উদ্যান লেক ও সংসদ ভবন এলাকায়। ছবিটি গত বুধবার বিকেলে তোলাছবি: মো. ইব্রাহীম মাহমুদ
৪ / ৯
নদীর কলতান আর শৈশবের নির্মল হাসি—জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো এমনই সহজ হয়। ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: নিমাই চন্দ্র রায়।
৫ / ৯
নদীর পাড়ে মুগ্ধতা ছড়ায় কচুরিপানার ফুল। পায়রা নদী, আমতলী, বরগুনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: নিয়াজ শাওন
৬ / ৯
শেষ বিকেলের আলোয় লুকিয়ে থাকে অজস্র অনুভূতি। মোহনপুর, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: খন্দকার শাকিল হোসাইন
৭ / ৯
স্থির জলে ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি, মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদার বাড়ির শানবাঁধানো ঘাট আর প্রাচীন স্থাপত্যের এক নান্দনিক মুহূর্ত। বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মাহাবুব মাশরাফি
৮ / ৯
ভোর হতে না হতেই ট্রেনে চড়ে কঠিন শহরের দিকে যাত্রা। কাঠিন্যের শিকল গায়ে জড়িয়ে আমরা একেকজন বড় কুশীলব হৃদয়হীন শহরের। ছবিটি সম্প্রতি চট্টগ্রাম থেকে তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৯ / ৯
প্রকৃতিই বড় শিক্ষক, যে প্রতিনিয়ত তার সৌন্দর্য বিলিয়ে দেয়। গাছটি মৃত হলেও তার বাকলে জন্মেছে দৃষ্টিনন্দন মাশরুম। শাহবাজার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজ মুহাম্মদ