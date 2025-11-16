ছবি

পাঠকের ছবি (১৬ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৯
দেয়ালের ওপাশে জান্নাতুল বাকি কবরস্থান। ফাঁকা জায়গাজুড়ে কবুতরের রাজত্ব। এত কবুতর না দেখলে বিশ্বাস হবে না। জান্নতুল বাকি, মদিনা, সৌদি আরব, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৯
কোথাও ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে শিকলে আটকানো ছোট ছোট স্টিলের পিলার। কোথাও বা উধাও হয়ে গেছে বসার জন্য তৈরি করা বেঞ্চের স্টিলের পাইপ। মানুষের কাছে এসব জড়বস্তু যেন বড়ই অসহায়। দৃশ্যটি দেখে সেটাই মনে হচ্ছে। মানুষের জন্য তৈরি করা দৃষ্টিনন্দন এসব দৃশ্য আবার মানুষই নষ্ট করছে। অসচেতন মানুষের জন্য সচেতন মানুষ হারাতে বসেছে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য তৈরি করা নজরকাড়া এমন একটি স্থান। কয়েক বছর ধরে অযত্ন, অবহেলায় এভাবেই পড়ে আছে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার ডাকবাংলো পুকুরপাড় এলাকার এই জায়গা। শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: জীবন পাল
৩ / ৯
হিন্দুধর্মাবলম্বীদের রাখের উপবাস। লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দির, স্বামীবাগ, ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: হাফিজুন নাহার
৪ / ৯
যান্ত্রিক নগরের ব্যালকনিতে একপশলা স্বস্তি...। ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সামনে, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মো. রিয়াদুল আহসান নিপু
৫ / ৯
হাঁটটি ঐতিহ্যবাহী। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর, সোনাকান্দা হাট, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অপু আহমেদ
৬ / ৯
ফসলের মাঠ যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
৭ / ৯
পদ্মা টি বাঁধ, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অপু আহমেদ
৮ / ৯
বালকেরা ঘুড়ি নিয়ে মাঠে এসেছে ঘুড়ি ওড়াবে বলে। কিন্তু তারা বাতাসের গতিবেগ বুঝতে পারছে না। তাই তো তাদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে হচ্ছে। মিলকীপাড়া এলাকা, মুন্সিগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর, বিকেল, ২০২৫
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
৯ / ৯
পড়ন্ত বিকেলে সোনালি আভায় চা–বাগান। গাজীপুর টি–এস্টেট, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সবুজ
ছবি থেকে আরও দেখুন