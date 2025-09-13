পাঠকের ছবি (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খালে ভাটা চলছে। পানি কম থাকায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে চায়না দুয়ারি জাল। লম্বা নলের মতো এ জালের গিট বা ফাঁস এতই ছোট যে পানি ছাড়া আর কিছুই বের হতে পারে না। দেশি মৎস্যসম্পদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক এ জালে বড় মাছ থেকে শুরু করে মাছের পোনা, ডিম, অন্যান্য জলজ প্রাণী আটকা পড়ে। কম পরিশ্রমে বেশি মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে করে জলাশয়ের সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে। যদিও এ ধরনের জালের ব্যবহার বাংলাদেশে মৎস্য আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ, তবু মানুষের অতি লোভের কারণে এ জালের অবাধ ব্যবহার নদী, খাল-বিল, হাওরগুলোতে দেশি প্রজাতির মাছের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। সবার এখনই সজাগ ও প্রতিরোধ করতে হবে। না হলে মাছ শূন্য হয়ে পড়বে আমাদের জলাশয়গুলো। চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম