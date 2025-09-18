পাঠকের ছবি (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। শহর নগর এমনকি গ্রামাঞ্চলেও পুকুর, খাল, বিল ভরাট চলছে। ছবিটি ময়মনসিংহ সিটির গন্ডপা এলাকা থেকে তোলা, যেখানে মাটি ফেলে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: রিয়াদুল আহসান নিপু
স্বামী-স্ত্রী ঝালমুড়ি বিক্রি করছেন। প্রশান্তির জায়গা কাপ্তাই লেকে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য উপভোগ, আড্ডা ও খানাপিনা। ছবিটি রাঙ্গামাটির আসামবস্তি ব্রিজ এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
এই তো আমাদের চিরচেনা গ্রাম-বাংলা। শরতের এই মেঘ মেদুরতায় সড়কের পাশে ভেজা পাট শুকানোর দৃশ্যে প্রকৃতিকে আরও মুগ্ধ করে তুলেছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার একটি সড়ক থেকে সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
অল্প বৃষ্টি হলে এভাবেই রাস্তায় জল জমে যায়। দীর্ঘ সময় রাস্তায় জমে থাকে জলে যানবাহন ও পথচারী চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। ড্রেনেজব্যবস্থা থাকার পরও সদর উপজেলার প্রবেশের রাস্তায় এমন জল জমে থাকা প্রশ্নবিদ্ধ। ডিসি রোড, সদর, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের শেকড়ে প্রকৃতির রুদ্ররূপ। সেই গাছের ডালে খেলায় মগ্ন দুই শিশু। লালমনিরহাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আজমীর তারেক চৌধুরী
অপরূপ বাংলার প্রকৃতি। দূরের পাহাড় ঢেকে গেছে মেঘের ছায়ায়। মনে হচ্ছে এখনই নামবে অঝোর বৃষ্টি। ছবিটি সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেক থেকে তোলাছবি: মোঃ রায়হানুল হক
চা শুধু সতেজ হওয়ার জন্যই গ্রহণ করা হয় না। সমাজে চায়ের দাওয়াত বা চা–চক্র দাওয়াত পাওয়া অনেক বড় সম্মানের বিষয়ছবি: আল আমিন জুয়েল
রাস্তার পাশে বইয়ের দোকান। এখানকার সুবিধা পুরোনো বই বেশ কম দামে পাওয়া যায়ছবি: রুকাইয়া