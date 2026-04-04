পাঠকের ছবি (৪ এপ্রিল ২০২৬)

এই খাল কয়েক মাস হলো পানিপ্রবাহের জন্য খনন করা হয়েছিল। কিন্তু খালপাড়ের দোকানের ময়লা–আবর্জনায় তা আবার ভরে গেছে। আর এভাবেই সরকারি টাকা অপচয়ের শামিল হচ্ছে। আর তা দেখারও যেন কেউ নেই। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের রিকাবীবাজার খাল থেকে ২৮ মার্চ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
জামালপুরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া ঝিনাই নদের ওপর ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই লোহার রেলসেতুটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নান্দনিক এই সেতু এক শতাব্দীপ্রাচীন প্রকৌশল ও স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন। ২৩ মার্চ ২০২৬ ছবিটি তোলাছবি: মাহাবুব মাশরাফি
ঝড়ে জড়সড় আর তারপরে স্বস্তির আশ্বাস!ছবি: আহমেদ জাফর সাদিক
লেখক বো ট্যাপলিন বলেছিলেন, প্রতিটি সূর্যাস্ত প্রমাণ করে যে সমাপ্তিও সুন্দর হতে পারে। সূর্যাস্তের এই ধর্ম মানুষের জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। প্রত্যেক মানুষ চায় তার জীবনের বিষাদময় বিদায়গুলো যেন সূর্যাস্তের মতোই এমন সুন্দর হয়ছবি: মাইফুল জামান ঝুমু
শেষ হয়ে হইল না শেষ—ছোটগল্পের সংজ্ঞার মতো রূপ নিয়েছে বৃক্ষের অবস্থা। বয়স শেষে বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেও গাছটির ব্যবহার এখনো চলছে। নতুন ডালপাতা গজানো ছাড়া শুকনা গাছে দড়ি বেঁধে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাজে। প্রকৃতির সব প্রাণীর মতো বৃক্ষেরও যে প্রাণ আছে, তা যেন আমরা ভুলে যাই সহজেই। মাধবপুর লেক, শ্রীমঙ্গলছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
রাস্তার পাশে নিজ থেকে গজিয়ে ওঠা শটি ফুল (কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় হালকা ফুল।) ছবিটি তোলা হয়েছে চান্দিনার মেহার গ্রামের একটি রাস্তার পাশ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬–এছবি: ওসমান গনি