পাঠকের ছবি (৯ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৭
এটি একটি রাস্তায় ঢোকার মুখ। একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভার রাস্তা। ড্রেন থাকলেও তা নাগরিকদের গলার কাঁটা। অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। ড্রেনে কেমন পানিনিষ্কাশন হয়! তা ছবি বলে দিচ্ছে। হিন্দুপাড়া রোড, গুরুদাসপুর, নাটোর, ৮ আগস্ট ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
২ / ৭
এক হাতের ওপর মাথা রেখে দূরে তাকিয়ে আছে—মালয়েশিয়ার এই ছোট্ট মেয়েটির চোখে জমে আছে বিদেশি শহরের এক অচেনা একাকিত্ব। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আশিকুল হক প্রিয়ম
টাইম ফুল। বাসার আনাচকানাচ ও বারান্দায় অল্প যত্ন ও ভালোবাসায় স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়ে ওঠে। প্রতিটি বিকেলেই নিজেকে প্রস্ফুটিত করে জানান দেয়, প্রকৃতি অনেক বৈচিত্র্যময়, কোমল ও সহজ–সুন্দর। ছবিটি চাঁদপুর থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. আল–আমিন মাসুদ
৫ / ৭
বিলের পানিতে সোনালি আঁশখ্যাত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাট পরিষ্কারে ব্যস্ত কৃষকেরা। বৃদ্ধ বয়সেও পাটকে ঘিরে স্বপ্ন বুনছেন আবদুর রহমান ও বদি মিয়া (ছদ্মনাম)। পাটশিল্প ধ্বংস হলেও একে এভাবেই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন কুড়িগ্রামের কৃষকেরা। বাগেরহাট গ্রাম, রৌমারী উপজেলা, কুড়িগ্রাম, ৯ আগস্টছবি: এস এম আব্দুস সামাদ
৬ / ৭
ফুলের নাম রুয়েলিয়া। মাস্টারপাড়া, ঝিনাইদহ থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: শেখ সুলতানা সুখী
৭ / ৭
পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের (দ্বিতীয় ব্যাচ) নবীনবরণ অনুষ্ঠান উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় পিরোজপুর ‘ডাক দিয়ে যাই’ এনজিও অডিটরিয়ামে এ আয়োজন করা হয়ছবি: সাদী মো. হিমেল