পাঠকের ছবি (৯ জুন ২০২৬)

প্রযুক্তির কৃত্রিম বিনোদনের বাইরে গ্রামের শিশুরা প্রকৃতির সান্নিধ্যেই খুঁজে নিয়েছে আনন্দের ঠিকানা। খেলার আধুনিক সরঞ্জাম ছেড়ে হেলে পড়া গাছের ডালপালাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে শৈশবের উচ্ছ্বাস, নির্মল হাসি আর দুরন্তপনা। গাছটিই যেন তাদের প্রাকৃতিক দোলনা। তবু আনন্দের কমতি নেই। সাপাহার, নওগাঁ, ৭ জুন ২০২৬ছবি: সোহেল চৌধুরী রানা
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গাছের থোকায় থোকায় ঝুলছে কাঠলিচু। স্থানীয় প্রতিটি বাড়িতে একটি অথবা দুটি করে এই ফলের গাছ দেখা যায়। সহজলভ্য ও সুস্বাদু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে কাঠলিচু জনপ্রিয় একটি ফল। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: তামিম নূরানী প্রেমা
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শুরু হয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের বিশ্বকাপ উন্মাদনা। রাজধানীর গুলিস্তান মোড়ে বিভিন্ন দেশের পতাকা বিক্রির দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ আয়োজনকে সামনে রেখে পতাকা কেনাবেচায় বেড়েছে উৎসাহ। গুলিস্তান, ঢাকা, ৬ জুন ২০২৬ছবি: হাফিজুন নাহার
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‘শিশিরে বোনা স্বপ্নের জাল, ভোরের আলোয় জেগে ওঠে’। ছবিটি রাজধানীর গ্রিন মডেল এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো: শফিকুল ইসলাম জয়
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ফুটে থাকা কৃষ্ণচূড়ার লাল রং আর চারপাশের সবুজ প্রকৃতি মিলিয়ে যেন এক জীবন্ত ক্যানভাস। হালকা বৃষ্টির স্নিগ্ধতায় ভেজা পরিবেশে দূরের অট্টালিকাগুলোও মিশে গেছে এক অন্য রকম শান্ত সৌন্দর্যে। শহরের ব্যস্ততার মধ্যেও এই দৃশ্য যেন একটু প্রশান্তির নিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুমা আরা খাতুন
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ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়ায় গাছে গাছে কাঁঠালছবি: আবু সাঈদ
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সবুজের নিঃশব্দ এক বিস্তার—ফরিদপুরের পাটখেত। হালকা বাতাসে দুলতে থাকা পাটগাছগুলো যেন প্রকৃতির মৃদু সুরে কথা বলে। এই সবুজের ভেতর লুকিয়ে আছে কৃষকের ঘাম, স্বপ্ন আর গ্রামবাংলার চিরচেনা সৌন্দর্য। নিস্তব্ধ বিকেলে এই পাটখেত হয়ে ওঠে শান্তির এক অপূর্ব আশ্রয়। ছবিটি ফরিদপুর থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: রুমা আরা খাতুন
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বৃষ্টি আসার পর খেলার আসর ভেঙে গেল। কারও কারও মা পুত্রধনের খোঁজে বের হয়েছেন। কিন্তু এ স্বর্গ ছেড়ে তারা যেতে রাজি নয়। আমার ইচ্ছা হলো তাদের সঙ্গে সময়টা উপভোগ করি। কিন্তু আমি তাদের সময়টা পার করে এসেছি। একইভাবে তারাও সময়টা পার করে সামনে যাবে। তখন জ্বর আসবে বলে কেউ চোখ রাঙিয়ে শাসাবে না। নিজেই বুঝতে পারবে, কী করা উচিত আর কোনটা অনুচিত। কিন্তু সবকিছু কি হিসাব করে হয়! ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ