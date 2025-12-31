পাঠকের ছবি (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
মুন্সিগঞ্জের বেতকা থেকে ঢাকার পোস্তগোলা সড়কের মোল্লাবাজার ধলেশ্বরী-১ ব্রিজের কাজ এক যুগ অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। তাই এ ছোট ফেরি দিয়েই শুধু মানুষ আর কিছু হোন্ডা গাড়ি পারাপার হতে পারে। এ নদীর ওপর ব্রিজটি নির্মিত হলে বাস চলাচল করতে পারত। তাতে মুন্সিগঞ্জবাসী সহজেই ঢাকায় আসা–যাওয়া করতে পারত। ছবিটি ধলেশ্বরী নদী থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
দিনের শেষে শহরতলি। ভিড়ের শুরু। এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মেট্রোরেলের লাইন আর ব্যস্ততম ওভারব্রিজ একসঙ্গে। কনকর্ড টাওয়ার, ফার্মগেট, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মাইফুল জামান ঝুমু
বেলা তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। ধানগড়া এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
শীত মৌসুমে মেজাজ ঠান্ডা থাকা মেঘনা নদীর তীরের সৌন্দর্য দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার খেজুরবাগান এলাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন।
শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে পরিযায়ী পাখির (শামুকখোল) বিচরণ। ছবিটি বগুড়ার ধুনট উপজেলার সরুগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: কারিমুল হাসান
শীতের পড়ন্ত বিকেলে আমি হাঁটতে চাই। অনেক দূরে যেতে চাই, যেখানে গেলে প্রয়াত আপনজনদের স্মৃতি কাতর করবে না। কিন্তু হায়, মানুষ স্মৃতির কারাগার থেকে কখনো মুক্তি পায় না। চট্টগ্রামছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
রাত জেগে থাকে শহর—আলো আর গতির মাঝখানে ছুটে চলা জীবনের স্রোত। মহাখালী, ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন