পাঠকের ছবি (১৭ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

রশি ধরে জমির পাশে থেকে গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছেন কৃষক। চকমথুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
পড়ন্ত বিকেলে পাখিরা কিচিরমিচির করে টাওয়ারে আসতেছিল। কী সুন্দর দৃশ্য! সময়টা বড্ড মায়াবী। আমরা মায়ার জগৎ বাদ দিয়ে কঠিন এক জগত তৈরি করেছি, যেখানে হিসাবনিকাশে বন্দী সব। মৃত্যুর আগপর্যন্ত আমরা এ জালে বন্দী থাকি। আমাদের চোখ আছে, চোখে আলো নাই
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
শীতের সময় সাধারণত এই শামুকখোল পাখিগুলো এখানে দেখা যায়। তবে এ বছর প্রায় সারা বছরই এই পাখিগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতা পাচ্ছে তারা। কেউ কোনো রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে না বা মারছেও না। তবে দেখতে অনেক মানুষ ভিড় করছে সেখানে। উলিপুর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: মানস মাহাতো
বুড়িগঙ্গা নদীর দুই পাড়ে গড়ে ওঠা অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা, নদীতে চলাচলরত বিভিন্ন ধরনের নৌযানের বর্জ্য থেকে প্রতিনিয়ত বুড়িগঙ্গা নদী দূষিত হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাফিজুন নাহার
এটি বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন একটি শানবাঁধানো পুকুর ঘাট। শতবর্ষের ঘাটগুলো এভাবেই মাথা উচিয়ে বিক্রমপুরের ইতিহাস ঐতিহ্যের জানান দিচ্ছে। ছবিটি মুন্সীগঞ্জের নগর কসবা থেকে ১৬ নভেম্বর বিকেলে তোলা হয়েছে
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শীতের সকালে শহরের কোনো এক ব্যস্ত সড়কের পাশে এমনি এক কাপ গরম চা আপনাকে উষ্ণতা জোগাবে। ছবিটি সম্প্রতি রাজধানীর তেজগাঁও এলাকা থেকে তোলা
ছবি: স্বাতিলেখা লিপি
পথের ধারের ছোট্ট পুকুরে ফুটে আছে লাল শাপলাগুলো। হেমন্তের একটি রৌদ্রোজ্জ্বল বেলায় ফুলগুলোর ছবি তুলছে অনেকে। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মানস মাহাতো
সামরাজ মেরিন ড্রাইভ। চরফ্যাশন, ভোলা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অপু আহমেদ
