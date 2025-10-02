ছবি

পাঠকের ছবি (২ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

নাগরিক ডেস্ক
সকালের মৃদু বাতাসে জনমানুষের স্বল্প আনাগোনায় সাইকেল চালানোর মজাই আলাদা! বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রবিউন নাহার তমা
ইন্টারচেঞ্জটি ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক, ঢাকা-পাবনা এবং ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগে এটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। হাটিকুমরুল, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা।
ছবি: সুমন পাল
ছায়া আমাদের জীবনের এক অনন্য সঙ্গী। ছায়া শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অংশ নয়, মানুষের মনে ভাবনার খোরাক ও জাগায়। গাছের ছায়ায় বসে যেমন আমরা স্বস্তি খুঁজে পায়, তেমনি জীবনের নানা দুঃসময়ের আশ্রয়ও বটে এই ছায়া। নীল কমল, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: নেছার আহমেদ
সড়কদ্বীপের গাছ, বৃষ্টির পানিতে সতেজ হয়ে সুন্দর ফুল ফুটেছে। মিরপুর ১০, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রুকাইয়া
মানুষ কখনো কখনো নিঃসংগ মাঝির মত সহচরবিহীন। বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি : রবিউন নাহার তমা
মহাঅষ্টমী তিথীতে জমে উঠেছে মানুষের পদচারণা কিন্তু বেচা বিক্রি তেমন হচ্ছে মাটির তৈজসপত্রের, হতাশ বিক্রিতা। ছবিটি গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পর তোলা। শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়া, মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সুমন পাল
