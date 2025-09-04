পাঠকের ছবি (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৭
একটি সাধারণ কাচের জারে পানির ভেতর দাঁড়িয়ে আছে সবুজ–বেগুনি রঙের গাছের একটি ডাল। বাইরে থেকে দেখলে হয়তো খুব সাধারণ, কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়ে আছে জীবনের গভীর বার্তাছবি: মো. আল আমিন জুয়েল
২ / ৭
শহরে খেলার মাঠের অভাবে শিশুদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস এখন সীমাবদ্ধ বিনোদন কেন্দ্রে, সেখানে রঙিন খেলায় মেতে উঠেছে এক শিশু। ছবিটি আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নগরীর এক বিনোদনকেন্দ্রে থেকে ছবিটি তোলাছবি: সূর্য দাস
৩ / ৭
শিক্ষক জাতি গড়ার মূল কারিগর। মহিলা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা একফ্রেমে। ১০ মাস মেয়াদি বিটিপিটি (৩য় ব্যাচ) প্রশিক্ষণে একাডেমিক ফটোসেশন। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই), ঢাকা, মিরপুর-১৩। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
৪ / ৭
শহরের উষ্ণতম দিনে বিষণ্নতা নিয়ে ভেসে যায় ধবল মেঘ। ঢাকার ধামরাই এলাকা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোজাহিদুল ইসলাম নীরব
৫ / ৭
কৃষি জমির এক কোণে গর্তের পানি সেচ করে মাছ ধরছেন দুই কৃষক। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ওসমান গনি
৬ / ৭
প্রকৃতি থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। কিন্তু তার ছাপ এখনো বিল-জলাশয়ে রয়ে গেছে। বিল থেকে এখনো পানি নামেনি। শরতের নিস্তব্দতা বিলের সরোবর যেন জেগে উঠছে। এমনই প্রকৃতির নিসর্গ একটি বিলের দেখা পেয়েছি মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলায়ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
৭ / ৭
বড় হওয়ার তাড়া। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ