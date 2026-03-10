পাঠকের ছবি (১০ মার্চ ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৮
জীবনের সব আয়োজন শেষ। সর্বস্ব হারিয়ে আজ পথই হলো শেষ ভরসা। দুঃখ আজ নিত্য সঙ্গী, ক্ষুধাও রয় অঙ্গাঙ্গি। ছবিটি সম্প্রতি ধানমন্ডি-২–এর লেকপাড় থেকে তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
২ / ৮
ভোরে কুয়াশার মধ্যে ধানের চারা রোপণ করছেন কৃষকেরা। মধ্যপাড়া ভরমোহনী, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
৩ / ৮
সন্ধ্যা না, দুপুরের ছবি। পাতা ঝরে যাচ্ছে। মানুষের জীবনও পাতার মতো ঝরে যায়। কত কত মানুষ ঝরে গেল। আর দেখি না তাদের। আর কখনো দেখব না। একদিন আমিও ঝরে যাব। ভালো লাগে না। ছবিটি চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৪ / ৮
তোমাদের শহরে আমিও বাঁচতে চাই! জাতীয় গ্রন্থাগার, আগারগাঁও। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রওশন জাদীদ