চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিস্ময় রেশমের পণ্যসত্ত্ব ছিনতাই

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বপ্রথম ১৬৭৬ সালে মালদায় আগমন ঘটে এবং তারা রেশমের ব্যবসা শুরু করে। তার আগে তারা ভাসমান ছিল। তাদের আসার বহু আগে থেকে ওলন্দাজ এবং পরে ফরাসি বণিকেরা এসে রেশম ব্যবসা ও উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় জড়িত হয়। মালদহর বস্ত্র ব্যবসা সে সময় ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। আগ্রা, গুজরাট, কাশ্মীরের বণিকেরা প্রতিবছর বাণিজ্য করতে আসতেন। ব্রিটিশ বণিক ও পর্যটক স্ট্রেন শ্যাম মাস্টারের ডায়েরি থেকে জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৭৬ সালে মালদহয় রেশম ব্যবসা শুরু করে। কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে নবাব শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ চরমে ওঠে‌ এবং তাদের মালদা থেকে বিতাড়িত করা হয়। পরে কোম্পানি পুরাতন মালদহ থেকে ইংরেজ বাজারে রেশমকুঠি স্থানান্তর করে (A statistical account of Bengal, volume VII, Malda, 1876: By WW Hunter report থেকে এর সত্যতা আঁচ করা যায়)। হান্টার রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায়, ফরাসি কোম্পানি MM Louis Poyen and Cie ভোলাহাটে (বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপজেলা) একটি রেশম কারখানায় গরম বাষ্প দ্বারা সুতা শুকানোর যন্ত্র প্রতিস্থাপন করে। যন্ত্রটি কালের সাক্ষী হিসেবে এখনো ভোলাহাটের রেশম বোর্ডের অফিসে অযত্ন ও অবহেলায় খোলা আকাশের নিচে পড়ে রয়েছে, যদিও শত শত বর্ষীয় পুরোনো অবকাঠামোর অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান।