ছারাকে হঠাৎ মনে পড়েছে

ছারা আমার দুই ক্লাস ওপরে পড়ে, পরে জেনেছিলাম। বয়স বা চেহারায় বুঝতে পারিনি যে সে আমার বড়। তা ছাড়া সিনিয়র বা বড় হলেই বা কী আসে যায়? বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝেমধ্যে পার্টির আয়োজন করা হয়। বাদ্যযন্ত্রের সাথে চলে নাচ–গান। শুক্রবার রাতে ছাত্রজীবনে যদি কেউ তা উপভোগ না করে থাকে, ধরে নিতে পারেন তার ছাত্রজীবন বৃথা ইউরোপ বা আমেরিকাতে। হতে পারে সে পড়ুয়া শিক্ষার্থী তার মানে এই নয় যে সে প্রকৃত জীবনের পুরো সময়টি বিসর্জন দেবে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার কারণে। জীবনের প্রতিটি স্তরের সময়গুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে নানা ধরনের কার্যক্রমের ওপর। প্রেম-ভালোবাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটাকে এড়িয়ে গেলে জীবনের পরিপূর্ণতা পাওয়া যাবে না। ছারা আমাকে বেশ কিছুক্ষণ ফলো করছে। আমারও চোখ পড়েছে তার দিকে কিন্তু কথাবার্তা হয়নি। আমি সেদিন আমার দুই আমেরিকান বন্ধুর সাথে আড্ডায় জমে আছি। তারপরও পরস্পরকে ফলো করছি। কোনো এক পর্যায়ে ছারা আমার কাছে এসে বললো, নাচবে? আমি বেশ আনন্দের সঙ্গে বললাম, ‘হ্যাঁ!’

The bengal's eternal flame- Close your eyes, give me your hand, darling

Do you feel my heart beating?

Do you understand?

Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?

সময়টি হবে ১৯৮৮ সালের দিকে। ছারা বেশ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মনের আনন্দে গান গেয়ে চলছে। আমার বুকের ভেতর খানিকটা ধড়পড় শুরু হয়েছে। আমি প্রথম দিকে কিছুটা হাল্কা-পাতলাভাবে ধরেছিলাম। পরে ধরাধরি নিয়ে ভাবনা মাথায় কাজ করছে না। আমি ছারার হৃদয়ের স্পন্দনে ঢুকে গেছি। হঠাৎ গানটি শেষ হয়ে গেল, ছারা আস্তে করে আমাকে ছেড়ে শুধু বলে গেল আমার সঙ্গে নাচার জন্য ধন্যবাদ।