জেনারেশন এক্স টু জির স্বপ্নভার ড. ইউনূসের ওপর ন্যস্ত

আমার ১৩ বছর বয়সী কন্যা ৩ আগস্ট ছবিসহ একটা প্রতিবাদ বা মতামত লিখেছিল। আমি সেটি পরে আবিষ্কার করেছি। শুধু তা–ই না, বড়জনের দেখাদেখি ছয় বছর বয়সী ছোটজন কী বুঝেছে জানি না। সে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের পতাকার ছবি এঁকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে—‘Which one would you pick?’

এই প্রশ্ন কি প্রবাসীদের উদ্দেশে? এমন বাংলাদেশ কি আমরা সামনে দেখব, যেখানে প্রবাসীরা নিঃসন্দেহে দেশে স্থায়ীভাবে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবেন। অনেক প্রবাসীর সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ নেবে সেই স্বপ্ন আমরা বুনতেই পারি!