সিডনিতে চিকিৎসা সপ্তাহ, নেতৃত্বে বাংলাদেশি চিকিৎসক
সিডনির ওয়েস্টমিড হাসপাতালে সম্প্রতি সফলভাবে তিন দিনব্যাপী ‘হসপিটাল সপ্তাহ ২০২৫’ শীর্ষক চিকিৎসাবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা জগতের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এবারের আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটি সার্ভিস সিম্পোজিয়াম’ শীর্ষক অধিবেশনটি, যার সভাপতিত্ব করে আলোচনায় কেন্দ্রে ছিলেন স্বনামধন্য বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান চিকিৎসক রুম্মানা আফরীন।
দ্য ওয়েস্টমিড অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এই বার্ষিক সম্মেলনে ট্রমা, ক্যানসার, হৃদ্রোগ, স্নায়ুরোগ, ডিজিটাল স্বাস্থ্য এবং সংক্রামক রোগসহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সর্বশেষ অগ্রগতি ও গবেষণা নিয়ে একাধিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে চিকিৎসক রুম্মানা আফরীনের সভাপতিত্বে বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক অধিবেশনটি সম্পন্ন হয়। এতে বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিশু অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার চ্যালেঞ্জ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং জেনেটিকস বা বংশগতিবিদ্যা সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ওয়েস্টমিড হাসপাতালের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জেবুন্নেসা রহমান ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা বিষয়ক মনোরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শামা পারভীনও তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য ও গবেষণা তুলে ধরেন, যা অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা মহলে প্রশংসিত হয়।
ওয়েস্টমিড হাসপাতালের রিহ্যাবিলিটেশন মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র স্টাফ স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত চিকিৎসক রুম্মানা আফরীন তাঁর কাজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য খাতে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর অসামান্য কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৩ সালে ‘নিউ সাউথ ওয়েলস প্রিমিয়ার্স অ্যাওয়ার্ড’-এ রাজ্যের বর্ষসেরা সরকারি কর্মকর্তা (পাবলিক সার্ভেন্ট অব দ্য ইয়ার) হিসেবে চূড়ান্ত মনোনীতদের একজন ছিলেন।