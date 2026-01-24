কানাডায় শৈত্যপ্রবাহ: ম্যানিটোবায় ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’, ফ্রস্টবাইটের ঝুঁকি

কানাডায় শৈত্যপ্রবাহ: ম্যানিটোবায় ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’, ফ্রস্টবাইটের ঝুঁকি
কানাডাজুড়ে জেঁকে বসেছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। আর্টিক আউটব্রেকের কারণে মেরু অঞ্চলের হাড়কাঁপানো বাতাস আছড়ে পড়ছে দেশটির সমভূমি অঞ্চলগুলোতে। বিশেষ করে ম্যানিটোবা প্রদেশে আবহাওয়া চরম আকার ধারণ করেছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে উইনিপেগসহ দক্ষিণ ম্যানিটোবার বড় অংশে ‘অরেঞ্জ কোল্ড ওয়ার্নিং’ বা কমলা সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ম্যানিটোবায় বাতাসের কারণে অনুভূত তাপমাত্রা (উইন্ড চিল) মাইনাস ৪৫ থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে ঘরের বাইরে উন্মুক্ত চামড়ায় মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ‘ফ্রস্টবাইট’ বা বরফজনিত ক্ষত তৈরি হতে পারে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘরের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।
দেশজুড়ে শীতের দাপট শুধু ম্যানিটোবা নয়, আলবার্টা ও সাসকাচোয়ানেও সতর্কতা জারি রয়েছে। ওন্টারিও ও কুইবেকের দিকেও অগ্রসর হচ্ছে এই শীতল বাতাস। টরন্টো ও অটোয়ায় আজ হালকা তুষারপাতের সঙ্গে কনকনে বাতাস বইছে। আগামী কয়েক দিন এই পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।
