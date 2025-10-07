সিডনিতে শারদীয় উৎসব: পূজার আনন্দে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, উৎসবের আমেজ এবং প্রবাসী বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত হয়ে গেল বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। এই শুভ উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে একটি বিশেষ বার্তা প্রদান করেছেন।
সিডনির সেন্ট মেরিস মেমোরিয়াল হলে দর্পণ কালচারাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় তিন দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য পূজা উৎসব।
এদিকে শরতের মেঘ-রোদ আর কাশের আবহে গত শুক্রবার দেবীর বোধনের মধ্য দিয়ে পূজা উদ্যাপন শুরু হলে প্রবাসী বাঙালি হিন্দু সমাজে বয়ে আনে উৎসবের আমেজ। পরদিন সকালে পুষ্পাঞ্জলির পর শিশুদের জন্য ছিল চিত্রাঙ্কন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় ঢাকের বাদ্যে আরতির পর গান, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজনে অংশ নেন নবীন ও প্রবীণ শিল্পীরা।
বিজয়া দশমীর দিনে অঞ্জলি, সিঁদুর খেলা ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর সময় ভক্তদের কণ্ঠে ছিল আবারও আগামী বছর মায়ের ফিরে আসার আকুতি—‘আসছে বছর আবার হবে।’
সিডনিতে ধর্মীয় উৎসবের এই সফল আয়োজন এবং একই সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতারই প্রতিচ্ছবি বলে মনে করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।