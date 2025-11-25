কানাডার উইনিপেগে সিবিএর মাল্টিকালচারাল নাইট অনুষ্ঠিত
কানাডা-বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ), ম্যানিটোবার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বৈচিত্র্যময় ও বর্ণাঢ্য ‘সিবিএ মাল্টিকালচারাল নাইট ২০২৫’। গত শনিবার (২২ নভেম্বর ২০২৫) উইনিপেগের MTYP Theatre-এ আয়োজিত এ সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশ নেন বিভিন্ন দেশের শিল্পী, অতিথি, সংগঠক ও বহু দর্শক।
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সিবিএর (সিবিএ) সভাপতি হারুনুর রশীদ। তিনি বলেন, বহুসংস্কৃতির শক্তিই কানাডার বড় পরিচয়। নানা দেশের মানুষের মিলনমেলা তৈরি করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেনিফার চ্যান, এমএলএ, ফোর্ট রিচমন্ড, জেনিস লুকস, কাউন্সিলর, ওয়েভারলি ওয়েস্ট, সিটি অব উইনিপেগ, দুর্দানা ইসলাম, কমিউনিটি লিডার। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, কানাডার বহুসংস্কৃতির নীতি পুরো সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে এক অভিন্ন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যুক্ত করেছে।
দেশভিত্তিক পারফরম্যান্সে ছিল বৈচিত্র্য
উৎসবে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা পরিবেশন করেন গান, নাচ, কবিতা ও নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অংশ নেওয়া দেশগুলো হলো নিকারাগুয়া, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ।
বাংলাদেশি শিল্পীরা দেশীয় গান, নৃত্য ও কবিতা পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন।
বাংলাদেশি স্টল ছিল বড় আকর্ষণ
অনুষ্ঠনস্থলে স্থাপিত বাংলাদেশি স্টলগুলোতে ছিল দেশি খাবার, ঐতিহ্যবাহী শাড়ি, হস্তশিল্প ও নানা সমসাময়িক পণ্য। পরিবার-পরিজন নিয়ে আগত দর্শনার্থীরা দেশি স্বাদ ও দেশি পণ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, মাহফুজার রহমান, মৌসুমি মৈত্র ও প্রজেশ কুমার ভক্ত সাহা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মোহাম্মদ নুরুজ্জামান খান, ম্যানিটোবা বাংলা লার্নিং সেন্টারের প্রতিনিধি। তিনি বলেন, কমিউনিটির সংহতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় এমন অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সিবিএ নির্বাহী কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিবিএ নির্বাহী কমিটির সদস্য, আবদুল বাতেন, শামেমুল হাসান, জাফরুল হাসান শুভ, এম এ রাসেদ, সনৎ দাস গুপ্ত, মো. তানভীর রহমান, উজ্জ্বল আহমেদ লিটন, মো. মাসুদ খান, আশফিয়া আশরাফি প্রমিটি, প্রমা স্বর্ণা, মঈনুল ইসলাম পাবেল, মেহেদী হাসান, আরাফাত হোসেন, তাহের শাহজাহান, ইমাম হাসান আকান, মো. তাজুল ইসলাম, সারা নূর, পান্থ আজাদ, এহসানুল হক শাওয়ান, লাবিব রানা ও অডিতা বিনতে জামান।
উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন এ বহুসাংস্কৃতিক রাত উইনিপেগে বসবাসরত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের বার্তা আরও দৃঢ় করে।