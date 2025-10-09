দূর পরবাস

অকল্যান্ডে সম্প্রীতি নিউজিল্যান্ডের আয়োজনে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত

দূর পরবাস ডেস্ক
নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরের শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলছবি: স্নেহাশিষ দাশ

নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরে সম্প্রীতি নিউজিল্যান্ড সংগঠনের আয়োজনে ৪ ও ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শারদীয় দুর্গোৎসব।

শহরের ফ্রি ম্যান্স বে, কমিউনিটি হলে দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে দুর্গাপূজার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিশুদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন রকমারি আয়োজনের স্টল ও অতিথিদের জন্য র‍্যাফেল ড্র ছিল বাড়তি আকর্ষণ।

বিপুল সংখ্যক ভক্ত অনুরাগীর উপস্থিতিতে, আয়োজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে
ছবি: স্নেহাশিষ দাশ

সব বয়সী মানুষের অংশগ্রহণে এই দুর্গোৎসব অত্যন্ত আনন্দময় হয়ে ওঠে। দেশটির পার্লামেন্টের স্থানীয় সংসদ সদস্য মেলিসা লি শারদীয় দুর্গোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। মেলিসা লি তাঁর বক্তব্যে শুভ ও অশুভর দ্বন্দ্ব এবং শুভর বিজয়ের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান, বর্ণিল ও মনোজ্ঞ আয়োজনের জন্য।

পূজার মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় আচারই নয় বরং সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে সবাইকে
ছবি: স্নেহাশিষ দাশ

অকল্যান্ডের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিপুল সংখ্যক ভক্ত অনুরাগীর উপস্থিতিতে, আয়োজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। এই পূজার মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় আচারই নয় বরং সাংস্কৃতিক বন্ধন ও প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে সবাই আশা করেন।

শারদীয় দুর্গোৎসবে সিঁদুর খেলায় নারীরা
ছবি: স্নেহাশিষ দাশ
ছবি: স্নেহাশিষ দাশ
