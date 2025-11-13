মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুই দিনের বইমেলা

মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুই দিনের বইমেলা
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির টুয়েলভ মাইলে গত শনি ও রোববার (৮ ও ৯ নভেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বইমেলা। আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করা হয়। শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও রঙিন বেলুন উড়িয়ে বইমেলার শুভসূচনা করেন মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও মিশিগান বইমেলার আহ্বায়ক দেবাশীষ মৃধা।
দূর পরবাস-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
বইমেলায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মেলার প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ম্যাথ অলিম্পিয়াড, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মেলার ২য় দিন ছিল কবিতা পাঠের আসর, বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাকিরুল হক, প্রসান্ত কুমার দে, দেবাশীষ মৃধা, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন আজিজ এবং গোলাম মোস্তফা।
সাহিত্য আসরটি সঞ্চালনা করেন শামীম শাহিদ। কবিতা পাঠের আসরে অংশ নেন হারান কান্তি সেন, শর্মিলা দেব শর্মি, সঞ্জয় দেব, ফারহানা ইলোরা হুসেইন, সেলিনা শিল্পী, পপি দাস, জনা দাস, রোমানা রশিদ, সাইফ সিদ্দিকী ও ফাতেমা বেগম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অনন্ত সাইফ। মেলায় ছিল বাংলাদেশি খাবারের স্টল, শাড়ি ও ঘর সাজানোর জিনিসের স্টল।