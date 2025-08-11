এনএসইউ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে ‘সেলিব্রেশন সোইরি-২০২৫’

এনএসইউ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে ‘সেলিব্রেশন সোইরি-২০২৫’
স্মৃতি, বন্ধন আর নস্টালজিয়া পুনর্মিলনের উদ্যাপনে ২ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের সেইন্ট কিলডা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক জমকালো নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—‘সেলিব্রেশন সোইরি’। এনএসইউ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার (NSUAAA) আয়োজনে পুনর্মিলনের এক গ্ল্যামারাস সন্ধ্যায় প্রাণবন্ত মিলনমুহূর্ত আর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজনে ভরপুর এ সন্ধ্যা হয়ে উঠেছিল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক আবেগঘন ও জমকালো উৎসবমুখর অনুষ্ঠান।
১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে NSU-এর স্নাতকেরা গত তিন দশকে শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত করেছেন এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে আসছেন। আর গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবার NSUAAA অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীদের জন্য বিনোদন এবং নস্টালজিয়ায় পরিপূর্ণ একটি অবিস্মরণীয় জমকালো সন্ধ্যা সফলভাবে উপহার দিয়েছে।
অনুষ্ঠানটির পর্দা উন্মোচন হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন জনগোষ্ঠী অ্যাবঅরিজিনাল ও টরেস স্ট্রেইট দ্বীপবাসীর (অস্ট্রেলিয়ার প্রথম জনগোষ্ঠী) প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। পাশাপাশি গেটসবি থিমের সঙ্গে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া জনপ্রিয় কন্ঠশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্নবের ব্যান্ড ‘অর্নব অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’-এর মনোমুগ্ধকর সব সংগীত আয়োজন। এ সময় কণ্ঠশিল্পী অর্নবের সঙ্গে আরও পারফর্ম করেন সুনিধি নায়েক, শুভেন্দু, বুনু ও শুভ। একটা অংশে কণ্ঠশিল্পী অর্নবের হঠাৎই ছোট বন্ধু আলিনাকে স্টেজে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে—সে যে বসে আছে, একা একা... গানটি পরিবেশনার আয়োজন প্রোগ্রামকে আরও আনন্দঘন ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে রোমাঞ্চিত সবাই বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং জানান এ ধরনের আয়োজনে অংশগ্রহণ তাঁদেরকে নস্টালজিক করেছে। পরে এনএসইউএএএর এই ধরনের আয়োজন ও সব কর্মকাণ্ডকে সাধুবাদ জানান।
এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং শিল্পী সিমিন, বিশাল, বীথি, নাবিল, উৎস, আইভি, নেয়াজ প্রমুখ মঞ্চে এসে নস্টালজিয়া ও বন্ধুত্বের ছোঁয়া যোগ করেন। তাঁদের মনোমুগ্ধকর আরও বেশ কিছু পরিবেশনা ছিল এরপর। তাঁদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রে ছিল বিশাল, আবির, মাহ্রুক, আফিফ ও অভিষেক। পুরো অনুষ্ঠানটি অসাধারণ সঞ্চালনার মাধ্যমে সবাইকে প্রাণবন্ত করে রাখেন প্রাক্তন ছাত্র মোম মাজিদ ও ছাত্রী ইরতিজা ইসরাক লামিয়া।
অতিথিদের জন্য একটি আকর্ষণীয় নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। এদিকে মা–বাবারা যেন অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য ছিল পেশাদার ও অভিজ্ঞ কেয়ারার দ্বারা শিশুদের দেখাশোনা এবং আনন্দের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানকে আরও উপভোগ্য করার জন্য আয়োজন করা হয় একটি র্যাফল ড্র, ফান অ্যান্ড গেম এবং অনুষ্ঠানে আসা সবার জন্য দর্শক পর্ব।
ভিক্টোরিয়া অস্ট্রেলিয়ার কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্সের নট-ফর-প্রফিট অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে নিবন্ধিত NSUAAA পেশাভিত্তিক, শিক্ষামূলক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চালায়। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকে পেশাভিত্তিক জ্ঞানার্জন থেকে শুরু করে তাঁদের কর্মস্থলে চাকরির ব্যবস্থা এবং পেশাদার প্রশিক্ষণ ও কোচিংয়ে তাঁদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে আসছেন। এ প্ল্যাটফর্মে সদ্য আসা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অস্ট্রেলিয়ায় আসার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করে, যার মধ্যে অন্যতম হলো বিমানবন্দরে পিক-আপ, বাসস্থান খুঁজতে এবং বিদেশের মাটিতে প্রথম চাকরিটি পেতে সহায়তা করাসহ আরও অনেক কিছু।
প্রতিবছরের ধারাবাহিক এ আয়োজনে ‘সেলিব্রেশন সোইরি’-তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের মাধ্যমে একত্র হয়েছেন বিভিন্ন বয়সী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, যাঁরা বিভিন্ন পেশায় ও বাণিজ্যে নিয়োজিত অথবা অস্ট্রেলিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছাত্রছাত্রী। এই মিলনমেলার উদ্দেশ্য শুধু যে চিত্তবিনোদন ছিল, তা নয়, এটি ছিল হাস্যোজ্জ্বলতার মধ্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া, যেন পরবর্তী সময় তাঁরাই একে অপরকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সহযোগিতা করতে পারেন।
এ অসামান্য অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পনসর ছিল—ট্যাপট্যাপ সেন্ড, ক্লিয়ার পাথ ফিন্যান্সিয়াল গ্রুপ ছিল গোল্ড স্পনসর হিসেবে। আর aarong.com এবং অস্ট্রোলিয়ান ফেডারেশন কলেজ ছিল সহস্পনসর হিসেবে। তা ছাড়া ব্রোঞ্জ স্পনসর হিসেবে ছিল এইউএসবিএ কেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এএসএ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ও সাভান্ট ফিন্যান্সিয়াল সলিউশন। একই সঙ্গে লুমিনেজ এডুকেশন, অর্গানিক ওয়্যারহাউস, থিঙ্কপ্রসেস ও ভোজ অ্যাপ ছিল স্পনসর হিসেবে এবং নৈশভোজ আয়োজনে পার্টনার হিসেবে ছিল বাংলাদেশি কুইজিন। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আই।
সর্বোপরি অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এনএসইউএএএর এই বছরের ২২ ডিসেম্বর ‘স্প্রিং ফ্যামিলি ফান ডে’ এবং আগামী বছরের ‘সেলিব্রেশন সোইরি’ ৩ অক্টোবর ২০২৬-এ আয়োজন করার কথাও জানানো হয়। সর্বোপরি অনুষ্ঠানটি শেষ হয় জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অর্নব, সুনিধি ও শুভেন্দুর দারুন মনোমুগ্ধকর মিউজিক্যাল পারফরমেন্সের মধ্য দিয়ে।