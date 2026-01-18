ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রবাসীদের শীতকালীন পিঠা উৎসব
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক সংগঠন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির উদ্যোগে এক আনন্দঘন পরিবেশে শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের স্থানীয় একটি অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।
পিঠা উৎসবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকার ঐতিহ্যবাহী পিঠা নিয়ে উপস্থিত হন, যা পুরো আয়োজনকে একটি অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।
শীতকালীন পিঠা উৎসবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের অরাজনৈতিক সংগঠন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সদস্যরা। প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই মিলনমেলা পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় এবং পরে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। দুপুরে উপস্থিত সবার জন্য হরেক রকমের দেশীয় খাবারের আয়োজন ছিল অনুষ্ঠানে। শিশুদের জন্য খেলাধুলা, নারী–পুরুষদের জন্যও বিভিন্ন আনন্দদায়ক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন খেলাধুলায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। খোশগল্প আর আড্ডা ছাড়াও খেলাধুলা, দুপুরে দেশীয় খাবারের আয়োজন আর দেশীয় পিঠাপুলি—সবকিছু মিলে পুরা অনুষ্ঠান পরিণত হয়েছিল একটি ছোট্ট বাংলাদেশে।
ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি একটি সামাজিক ও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনটি নিয়মিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
