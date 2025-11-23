ইতালিতে দেশীয় আমেজে পিঠা উৎসব
প্রবাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে দেশীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি জানাতে ইতালির ভিসেন্সায় শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (১৬ নভেম্বর) স্থানীয় বাংলাদেশ কমিউনিটি ভিসেন্সা সিটির উদ্যোগে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভিসেন্সায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে ছিল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব, যেখানে নারীরা নিজ হাতে তৈরি ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, মুগ পাক্কন, কাটা পিঠা, সেমাই পিঠা, মুক সল্লা পিঠা, কলই পিঠা, ঝিনুক পিঠা, বিবি খানা পিঠা, ফুলি পিঠা, পুলি পিঠা, চিতই পিঠা, ঝাল পিঠা, নারকেল ফুল পিঠাসহ নানান ধরনের পিঠা উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি ছিল শিশু-কিশোরদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন, যা অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত।
বাঙালিদের প্রাণে প্রাণ মেলানোর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ প্রধান ফ্রান্সেস্কো জেরিলির নেতৃত্বে ভিসেন্সা পুলিশ সদর দপ্তরের প্রতিনিধিত্বকারী দুজন পরিদর্শক, ভিসেন্সা পৌর কাউন্সিলর মাত্তিয়া পিলান, ইতালিয়ান পুলিশ কর্মকর্তা লুকা পালমা, ইমিগ্রেশন পরামর্শক আদ্রিয়ানা।
আয়োজক বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, ‘প্রবাসে থেকে আমরা আমাদের শিকড়কে ভুলে যাই না। এ ধরনের আয়োজন আমাদের সংস্কৃতিচর্চা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম।’ তাঁরা আরও জানান, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভোজের আয়োজন করা হয় এবং সবাই প্রবাসে থেকেও পিঠা উৎসবে আনন্দে একত্র হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতে অংশগ্রহণ করেন ভিসেন্সা কমিউনিটির সভাপতি এমদাদুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক তারেক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রনি শেখ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ আলী, দপ্তর ও আইন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হুসেন বাবলু, অর্থ সম্পাদক শিবলী সাদিক, ধর্ম সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবদুল হালিম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এমদাদুল হক, মইনুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, মহিন উদ্দিন, সহপ্রচার সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক মামুন, সহক্রীড়া সম্পাদক মঞ্জুর রহমান। এ ছাড়া ছিলেন কার্যকরী পরিষদের সদস্য রকুন মুহাম্মেদ, মো. মুরাদ, মতি, বশির, বিজয় ব্যাপারী। আরও ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা আফিল উদ্দিন, উপদেষ্টা খান মাহমুদ, জামাল উদ্দিন প্রমুখ।
