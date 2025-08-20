রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের রোজনামচা — তৃতীয় পর্ব

জীবনের কথা
রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের রোজনামচা — তৃতীয় পর্ব
৭.
রসায়নবিদদের অ্যালামনাই ডুকা আয়োজিত মিলনমেলা ও পিকনিক-২০২৫–এর কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন পেনস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান। পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁকে এ অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে ডুকা প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা, একতাবদ্ধতায় সামাজিক উপকারিতা এবং এই পিকনিকে আগ্রহীকরণ ইত্যাদিতে ঢাবি রসায়নের প্রাক্তন গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে যোগাযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা সাদেক ও উপদেষ্টা ইভা।
এই মিলনমেলার জন্য ভেন্যু ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে উপদেষ্টা অপুর নেতৃত্বে আছেন উপদেষ্টা সুরভি, উপদেষ্টা সাজ্জাদ, উপদেষ্টা জয় ও উপদেষ্টা নাজমুল। বাজেট, রেজিস্ট্রেশন ফি, অনুদান এবং হিসাব–নিকাশের সহযোগিতায় উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান, উপদেষ্টা সাদেক ও উপদেষ্টা নাজমুল। মাহফুজ অনেক জুনিয়র ছেলে, অফুরন্ত সময়, কিন্তু অ্যালামনাইয়ের কাজে ফাঁকিবাজ, তাই তাকে লাইনে নিয়ে আসা প্রয়োজন! এ জন্য মাহফুজকে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন, পুরস্কারসহ ফুল ও উপহারসামগ্রী কেনাকাটায় উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়।
নাদিম পেশাগত নতুন চাকরিতে, উপরন্তু নতুন বাবা হয়েছে, বাচ্চার কান্নায় রাতের শান্ত ঘুমে ঘাটতি থাকে, সে জন্য ডুকা অ্যালামনাইয়ের কাজে বড়ই ফাঁকিবাজ। তাকে খুশি করতে উপদেষ্টা নাদিমকে অনুষ্ঠানের জন্য পানি ও সফট ড্রিংকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপদেষ্টা জয় প্রায় সবারই জুনিয়র, ছাত্রছাত্রী কোটায় তাকে উপদেষ্টা বানানো হয়েছে। জয় অত্যন্ত কর্মঠ, অত্যন্ত স্মার্ট এবং অমায়িক ছেলে, এই অল্প বয়সে বিয়ের কাজটাও সেরে এখন সে খুব দায়িত্বশীল ভূমিকায়। শান্ত ছেলে বড় মুনির ও স্বল্পভাষী ছোট মনির আমেরিকায় তুলনামূলক নতুন, ডুকার এই আয়োজনে কিছুটা সহযোগিতায় তাদেরও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে কাজের বিবরণী না থাকায় তারা দপ্তরবিহীন!
বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সিনিয়র আমজাদ ভাই ও অধ্যাপক জামাল ভাই এই দুজনই সম্মানিত উপদেষ্টা। পিকনিক কমিটিকে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতায় তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন।
৮.
গণযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাজগুলো অতি সময়সাপেক্ষ ও বড়ই ধৈর্যের বিষয়। ডুকা প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা, একতাবদ্ধতার উপকারিতা ও এই পিকনিকে আগ্রহীকরণের বাইরেও গণমাধ্যমে লেখা প্রকাশনার দায়িত্বও আছে। পিকনিকের সামগ্রিক বিষয়ের আপডেট জানতে ও জানাতে জনে জনে আলাদাভাবে নিয়মমাফিক অনেকবার যোগাযোগ করতে হয়! মিলনমেলার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে, অনুষ্ঠানের আগে ও পরের বিভিন্ন কাজ তো আছেই, বাড়তি হিসেবে প্রথম আলোয় বিস্তারিত লেখালেখির দায়িত্ব। দায়িত্বসচেতন এই আর্টিকেল লেখকই গণযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, আর তাঁর সহ–উপদেষ্টা ইভা।
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারা পিকনিকের জন্য উপযুক্ত ভেন্যু নির্বাচনে ধৈর্যসহকারে অনেক শ্রম দিয়েছেন। সঠিক ভেন্যু নির্বাচনের জন্য আশপাশের পরিবেশ, পার্কিং, শেড, চেয়ার-টেবিল, খেলার জায়গা, বৈদ্যুতিক সংযোগ, ফ্লাশ টয়লেট, ফি, নিরাপত্তাসহ অনেক বিষয় বিবেচ্য। অপু, সুরভি, জয় ও নাজমুল—এই চারজন উপদেষ্টার যথাযথ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ডুকা ২০২৫–এর মিলনমেলা ও পিকনিকের জন্য সঠিক জায়গা হিসেবে ‘লোয়ার পার্কিওমেন পার্ক’ বিবেচিত হয়েছে।
নিরাপদ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো পিকনিকের জন্য দিনভর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সীদের উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করা। এ মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব পেয়েছেন উপদেষ্টা অপু ও উপদেষ্টা সুরভি। হরেক রকমের খাবারের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের প্রতি তাঁদের কিঞ্চিৎ বেশি মোহ আছে। তাই মেন্যু সিলেকশন ও অর্ডারের সব দায়িত্ব তাঁদেরই বেশি মানায়। মানসম্মত খাবার মাটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, খাসির কাবাব, চিকেন রোস্ট, সালাদ, সমুচা, নুডলস, মিষ্টি—সবকিছু অর্ডারের ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। কেক তৈরি ও চায়ের সব সরঞ্জাম কেনাকাটা করেছেন উপদেষ্টা আমজাদ—স্বেচ্ছায় ও নিজ খরচে। উল্লেখ্য, তিনি ঢাকাইয়া মানুষ, আর খাওয়াদাওয়ায় তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। কিউট জুটি জয় ও তার সহধর্মিণী নেহা নিজেদের ইচ্ছায় বিশেষ ধরনের নতুন কেক বানানোর দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের নিজ হাতে বানানো ভিন্নধর্মী এই কেকের অনেক সুনাম। পিৎজা, কাপকেক, সালাদ ড্রেসিং কেনার দায়িত্বে সাদেক। অন্যদিকে পানি, তরমুজ ও নরম পানীয় কেনাকাটা এবং সেগুলো ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থাপনায় নাজমুল ও নাদিম।
‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক সুস্থতা আর মানসিক প্রশান্তির জন্য খেলাধুলা ও বিভিন্ন মজার আয়োজন অতিপ্রয়োজন। এ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপদেষ্টা মাহফুজকে। সে বয়সে অনেক জুনিয়র, তার অফুরন্ত সময়, কিন্তু কাজে সে বড়ই ফাঁকিবাজ। তবে আশা এই যে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাকে প্রচুর কাজ করতেই হবে, আর এতে তার অলসতাও দূর হবে। বয়সভিত্তিক বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন, খেলার পুরস্কার কেনা, ফুল কেনা ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী কেনাকাটা তার দায়িত্ব। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কাজের অগ্রগতি, তদারকি, পরামর্শ আর সহযোগিতায় সজাগ ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা আসাদ ও উপদেষ্টা সাদেক।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপদেষ্টা নাজমুল, উপদেষ্টা সাদেক ও উপদেষ্টা আসাদ। বাজেট তৈরি, কেনাকাটায় ব্যানার খরচ, ডুকা লোগোসহ টি–শার্ট খরচ, খাবারের বিভিন্ন মেন্যুর খরচ, খেলাধুলার সামগ্রী কেনায় খরচ, পুরস্কার কেনায় খরচ, উপহারের খরচ, ফুলের তোড়া খরচ, ভেন্যু খরচ, ডেকোরেশন খরচ, মিউজিক, সাউন্ড সিস্টেমসহ এ সবকিছুর হিসাব রাখা বেশ পরিশ্রম ও প্রজ্ঞার কাজ। ডুকা অ্যালামনাইয়ের লোগো তৈরি, ব্যানার তৈরি এবং লোগোসহ টি–শার্ট অর্ডারে উপদেষ্টা আসাদের একক কৃতিত্ব। পিকনিক কমিটির সব উপদেষ্টার স্বতঃস্ফূর্ততা, ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম ও প্রজ্ঞার ফলে সব মন্ত্রণালয়ের কাজ যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমেরিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের ডুকা অ্যালামনাই আয়োজিত মিলনমেলা ও পিকনিক-২০২৫ সফল করতে সঠিক সময়ে যথাযথভাবে সব প্রস্তুতিই নেওয়া হয়েছে। চলবে...