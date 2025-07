বাংলাদেশ-মেক্সিকো কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে বর্ণিল সাজে মেক্সিকো

বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে ৮ জুলাই ২০২৫। ১৯৭৫ সালের এই দিনে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ও মেক্সিকো সিটি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়, মেক্সিকো সিটির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো—Petroleros Fountain, Diana the Huntress, the Angel of Independence, the Cuauhtémoc Monument, the Revolution Monument এবং Zócalo–সংলগ্ন ভবনগুলো বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রঙে আলোকসজ্জিত করা হয়েছে।