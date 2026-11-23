আলফ্রেড নোবেল, ডিনামাইট ও নোবেল পুরস্কার
আমরা অনেকেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নাম শুনেছি। তাঁর জীবন, বেড়ে ওঠা এবং ডিনামাইট আবিষ্কারের কাহিনিও অনেকের জানা। কিন্তু এই বিজ্ঞানীর জীবনের পেছনে রয়েছে নানা ঘটনা, সংগ্রাম, সাফল্য, ব্যক্তিগত বেদনা এবং মানবকল্যাণের এক অসাধারণ অধ্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রখ্যাত সুইডিশ রসায়নবিদ, প্রকৌশলী ও শিল্পপতির জন্ম ১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে।
তাঁর মা আন্দ্রিয়েত্তে নোবেল ছিলেন একটি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান। আর বাবা ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন একজন সফল প্রকৌশলী, উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা। তিনি নির্মাণ প্রকৌশল, সামরিক সরঞ্জাম তৈরি এবং স্টিম ইঞ্জিনের নকশা প্রণয়নসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কাজে দক্ষ ছিলেন। আলফ্রেডের জন্মের বছরই তাঁর বাবার ব্যবসায় বড় ধরনের মন্দা দেখা দেয়। একপর্যায়ে ব্যবসা বন্ধ করে জীবিকার সন্ধানে ইমানুয়েল নোবেল ফিনল্যান্ড হয়ে রাশিয়ায় পাড়ি জমান। পরিবারকে রেখে যান স্টকহোমে।
পরবর্তীকালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সেখানে রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসা সফল হয়ে ওঠে এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে। এরপর তিনি স্ত্রী ও সন্তানদেরও রাশিয়ায় নিজের কাছে নিয়ে যান। আলফ্রেডের বয়স তখন প্রায় ৯ বছর।
সেন্ট পিটার্সবার্গে আলফ্রেড ও তাঁর ভাইদের উন্নত শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাঁদের পাঠ্যসূচিতে ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা ও সাহিত্য। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই আলফ্রেড সুইডিশ, রুশ, ফরাসি, ইংরেজি ও জার্মান—এই পাঁচটি ভাষায় ভালো দক্ষতা অর্জন করেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। কবিতা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। যদিও তাঁর বাবা সাহিত্য ও কবিতার প্রতি এই আগ্রহ খুব একটা পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন, তাঁর চার ছেলেই একদিন পারিবারিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করবেন।
এই লক্ষ্যেই আলফ্রেডকে রাসায়নিক প্রকৌশল ও রসায়নে আরও দক্ষ করে তোলার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়। ইউরোপের বিভিন্ন শহর ঘুরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রেও যান। ১৮৫০-এর দশকে প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি বিখ্যাত রসায়নবিদ জুল পেরুজের (Jules Pélouze) গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পান। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় ইতালীয় রসায়নবিদ অ্যাসকানিও সোব্রেরোর (Ascanio Sobrero) সঙ্গে। সোব্রেরো ১৮৪৭ সালে নাইট্রোগ্লিসারিন আবিষ্কার করেছিলেন।
নাইট্রোগ্লিসারিন এক অত্যন্ত শক্তিশালী তরল বিস্ফোরক। গ্লিসারিনের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটি তৈরি করা হয়। কিন্তু সে সময় এই পদার্থের সংবেদনশীলতা ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল না। সামান্য আঘাত, ঝাঁকুনি কিংবা তাপেও এটি বিস্ফোরিত হতে পারত। ফলে নির্মাণকাজ বা খনিশিল্পে এর নিরাপদ ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কঠিন।
আলফ্রেড নোবেলের মনে তখন একটি প্রশ্ন গভীরভাবে আলোড়ন তুলতে থাকে—কীভাবে এই শক্তিশালী বিস্ফোরককে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহার করা সম্ভব?
এদিকে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর বাবার ব্যবসা বেশ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর জন্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে ইমানুয়েল নোবেল যথেষ্ট অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন। পরিবারের ব্যবসায় আরও অবদান রাখার জন্য আলফ্রেডকেও দেশে ফিরে আসতে বলা হয়। ১৮৫২ সালে তিনি রাশিয়ায় ফিরে বাবার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন।
কিন্তু ভাগ্য আবারও তাঁদের পরিবারের বিপক্ষে যায়। ১৮৫৩ সালে শুরু হওয়া ক্রিমিয়ান যুদ্ধ ১৮৫৬ সালে শেষ হলে রাশিয়ার সামরিক সরঞ্জামের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ফলে ইমানুয়েল নোবেলের ব্যবসায় আবারও মন্দা দেখা দেয়। একপর্যায়ে তাঁকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হয়। তাঁর বড় দুই ছেলে রবার্ট ও লুডভিগ রাশিয়ায় থেকে যান এবং পরবর্তীকালে পেট্রোলিয়ামশিল্পে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। অন্যদিকে ইমানুয়েল তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছোট ছেলে আলফ্রেড ও এমিলকে নিয়ে সুইডেনের স্টকহোমে ফিরে আসেন।
১৮৬০-এর দশকের শুরুতে আলফ্রেড নোবেল আবারও নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। স্টকহোমে তাঁর পরীক্ষাগারে একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ১৮৬৪ সালে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণে তাঁর ছোট ভাই এমিল নোবেলসহ কয়েকজন প্রাণ হারান। এই দুর্ঘটনা আলফ্রেডের জীবনে গভীর শোকের সৃষ্টি করে। সুইডিশ কর্তৃপক্ষ স্টকহোম শহরের ভেতরে নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করে দেয়।
কিন্তু এত বড় বিপর্যয়ও তাঁকে গবেষণা থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। তিনি স্টকহোমের বাইরে লেক মেলারেনের (Lake Mälaren) কাছে একটি স্থানে পরীক্ষাগার স্থাপন করে গবেষণা চালিয়ে যান। একই বছর তিনি নাইট্রোগ্লিসারিনের উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য আরও কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজে অগ্রসর হন।
অবশেষে ১৮৬৭ সালে তিনি নাইট্রোগ্লিসারিনকে কিসেলগুর (Kieselguhr) নামের একধরনের ছিদ্রযুক্ত সিলিকা-সমৃদ্ধ পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বিস্ফোরক তৈরি করতে সক্ষম হন। এই মিশ্রণ তরল নাইট্রোগ্লিসারিনের তুলনায় অনেক সহজে পরিবহন ও নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যেত। তিনি এই নতুন বিস্ফোরকের নাম দেন ‘ডিনামাইট’। ১৮৬৭ সালে তিনি এর পেটেন্ট লাভ করেন।
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ডিনামাইট আবিষ্কারের ফলে আলফ্রেড নোবেল দ্রুত আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেন। খনি খনন, পাহাড় কাটা, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ, সুড়ঙ্গ তৈরি, সেতু নির্মাণ এবং বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পে ডিনামাইটের ব্যবহার বিপ্লব ঘটায়। আগে যেখানে পাথর ভাঙতে বা পাহাড় কাটতে দীর্ঘ সময় ও বিপুল শ্রমের প্রয়োজন হতো, সেখানে ডিনামাইট কাজকে অনেক দ্রুত ও সহজ করে তোলে।
ডিনামাইটের ব্যাপক চাহিদার কারণে নোবেল অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক শিল্পপতিতে পরিণত হন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর বহু কারখানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। একসময় প্রায় ২০টি দেশে তাঁর ৯০টির বেশি কারখানা ও পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি অধিকাংশ সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁর ব্যবসা ও কারখানা দেখাশোনার কাজে ভ্রমণ করতেন। এ কারণে তাঁকে বলা হতো ‘Europe’s Richest Vagabond’—অর্থাৎ ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ভবঘুরে।
তবে ডিনামাইটই ছিল না তাঁর একমাত্র আবিষ্কার। তিনি বিস্ফোরক প্রযুক্তি ছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক ও শিল্পপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর নামে মোট ৩৫৫টি পেটেন্ট নিবন্ধিত হয়েছিল। তাঁর উদ্ভাবনী কাজের মধ্যে কৃত্রিম রাবার, কৃত্রিম চামড়া এবং কৃত্রিম সিল্ক তৈরির প্রযুক্তি নিয়েও গবেষণার উল্লেখ পাওয়া যায়।
বিজ্ঞান ও শিল্পের পাশাপাশি সাহিত্য, কবিতা, নাটক এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আলফ্রেড নোবেলের গভীর আগ্রহ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন চিন্তাশীল ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত ডিনামাইট একসময় নির্মাণ ও খনিশিল্পের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। মানুষের কল্যাণে আবিষ্কৃত একটি প্রযুক্তি ধ্বংস ও প্রাণহানির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে—এই বাস্তবতা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে ধারণা করা হয়।
১৮৮৮ সালে তাঁর ভাই লুডভিগ নোবেলের মৃত্যুর পর একটি ফরাসি সংবাদপত্র ভুল করে আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে। সেখানে তাঁকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যিনি মানুষের মৃত্যুর ব্যবসা করে ধনী হয়েছেন। এই ঘটনা তাঁর নিজের ভাবমূর্তি এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলেছিল বলে অনেক জীবনীকার উল্লেখ করেছেন।
১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর প্যারিসে আলফ্রেড নোবেল তাঁর শেষ উইলে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বিপুল সম্পদের প্রায় ৯৪ শতাংশ একটি তহবিল গঠনের জন্য রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই তহবিলের আয় থেকে প্রতিবছর মানবজাতির কল্যাণে অসাধারণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হবে। তাঁর উইলে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শান্তি—এই পাঁচটি ক্ষেত্রে পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়।
তাঁর পরিবারের অনেক সদস্য এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের পথ তৈরি হয়। ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর ইতালির সান রেমোতে আলফ্রেড নোবেল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, ১৯০১ সালে প্রথমবারের মতো নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।
প্রতিবছর সাধারণত অক্টোবর মাসে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। আর ১০ ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে, সুইডেনের স্টকহোম ও নরওয়ের অসলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও অর্থনীতির পুরস্কার স্টকহোমে এবং শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অসলোতে প্রদান করা হয়।
উল্লেখ্য, অর্থনীতিতে যে পুরস্কারটি দেওয়া হয়, সেটি আলফ্রেড নোবেলের মূল উইলে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক Sveriges Riksbank ১৯৬৮ সালে তাদের ৩০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই পুরস্কার প্রবর্তন করে। ১৯৬৯ সালে প্রথমবারের মতো এটি প্রদান করা হয়। এর আনুষ্ঠানিক নাম ‘The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel’।
নোবেল পুরস্কার বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মাননা। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তি এবং অর্থনীতিতে অসাধারণ অবদানের জন্য প্রতিবছর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। একজন ব্যক্তি একাধিকবার পুরস্কার পেতে পারেন এবং একটি পুরস্কার সর্বোচ্চ তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। পুরস্কারের অর্থমূল্য সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।
আমাদের ভারত উপমহাদেশ থেকেও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ছিলেন এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী। ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। পরবর্তীকালে মাদার তেরেসা ১৯৭৯ সালে শান্তিতে এবং অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তবে নোবেল বিজয়ীদের জাতীয়তা ও জন্মভূমির পরিচয় আলাদা করে বিবেচনা করা জরুরি; তাঁদের সবাইকে সরাসরি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য করা যায় না।
বাংলাদেশের জন্যও নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক। তাঁদের এই সম্মাননা দেওয়া হয় তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। নোবেল কমিটির ভাষায়, তাঁদের কাজের লক্ষ্য ছিল ‘economic and social development from below’—অর্থাৎ তৃণমূল থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন।
১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর ইতালির সান রেমোতে এই অসাধারণ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, উদ্ভাবক ও শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্যের পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিগত শোক, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং মানবকল্যাণের প্রতি গভীর চিন্তা। ডিনামাইটের আবিষ্কার তাঁকে বিপুল সম্পদের মালিক করেছিল; কিন্তু তাঁর শেষ উইল তাঁকে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক আলফ্রেড নোবেলকে—যাঁর নাম আজও বিশ্বজুড়ে জ্ঞান, সৃজনশীলতা, মানবকল্যাণ এবং শান্তির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।
লেখক: বিজ্ঞানী, কলামিস্ট, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র থেকে