কানাডায় বাংলাদেশিদের জন্য এনআইডি ও ভোটার নিবন্ধন সেবা চালু

লেখা:
মোহাম্মদ সাকিবুর রহমান খান, কানাডা
ছবি: অটোয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনের সৌজন্যে

প্রবাসীদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আরও বেশি করে সংযুক্ত করার দৃঢ়প্রত্যয় থেকে বাংলাদেশ সরকার গত বছর প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসীদের জন্য অনলাইন ও অফলাইনে ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদান কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

অটোয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশনার এ কে এম হুমায়ূন কবির। তিনি প্রবাসীদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদের সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও বেশি করে উদ্ভাবন করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশন ও দূতাবাসগুলোতে একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।’

নতুন নিয়ম অনুসারে, অটোয়ায় বসবাসকারী প্রবাসীরা অনলাইন ও অফলাইনে আবেদন করতে পারবেন। তাঁরা তাঁদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এই কর্মসূচি মূলত নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের সব প্রবাসী জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাবেন না। কারণ, বেশির ভাগ প্রবাসীর পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র–সংক্রান্ত (এনআইডি) কোনো তথ্য থাকে না। কানাডার নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় পরিচয়পত্র কার্যক্রম যেন বাংলাদেশ হাইকমিশনার এবং অন্য কর্মকর্তাদের জন্য একটি মাইলফলক, যাঁরা আমাদের সমাজেসেবা দিতে এবং কোটি প্রবাসী নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারেন।

