বাংলাদেশের ইউনিয়ন নেতৃত্বের জন্য একটি কার্যকর রোডম্যাপ

লেখা:
রহমান মৃধা, সুইডেন
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো ইউনিয়ন। এখান থেকেই রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়, এখানেই প্রতিদিন গড়ে ওঠে আস্থা কিংবা জন্ম নেয় হতাশা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব তার দায়িত্বের গভীরতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। ফলে উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং মানুষের প্রত্যাশার মধ্যে একটি স্পষ্ট ফাঁক থেকে যায়। এই পটভূমিতে একটি কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক রোডম্যাপ এখন সময়ের দাবি, যা ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃত্বকে দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক এবং মানবিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

স্থানীয় সরকার নেতৃত্ব কোনো পদ নয়, এটি একটি দায়িত্ব। ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন নেতা শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধি নন, তিনি মানুষের আস্থা, আশা ও ভবিষ্যতের বাহক। বাংলাদেশের গ্রামগুলোয় উন্নয়ন, ন্যায় এবং সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে হলে নেতৃত্বকে হতে হবে সৎ, সক্রিয় এবং মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত।

এই রোডম্যাপটি এমন কিছু বাস্তবধর্মী নির্দেশনা তুলে ধরে, যা অনুসরণ করলে একজন নতুন বা আগ্রহী ইউনিয়ন নেতা তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন।

মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলা

একজন নেতার প্রথম কাজ হলো মানুষকে জানা। ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

মানুষের সমস্যা সরাসরি শুনতে হবে, কৃষক, শ্রমিক, নারী, যুবক, প্রবীণ, সবার কথা। শুধু শোনা নয়, সেই সমস্যাগুলো নথিভুক্ত করা এবং সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। মানুষ যেন অনুভব করে, তাদের কথা গুরুত্ব পাচ্ছে, এটাই নেতৃত্বের ভিত্তি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা

নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হয় স্বচ্ছতার মাধ্যমে। ইউনিয়নের বাজেট, প্রকল্প, সিদ্ধান্ত—সবকিছু জনগণের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা উচিত।

যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্থানীয় প্রতিনিধি, শিক্ষক, সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থকে পেছনে রেখে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।


শিক্ষাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা

গ্রামের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালী করা, স্কুলের পরিবেশ উন্নত করা, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনা—এসবের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যুবকদের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা দরকার, যাতে তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি উন্নত সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত।

মানবিক ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব গড়ে তোলা

একজন নেতা কেবল প্রশাসক নন, তিনি মানুষের অভিভাবকও। ইউনিয়নের দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন—এই মৌলিক বিষয়গুলোয় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। মানুষের কষ্ট বোঝা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করাই প্রকৃত নেতৃত্ব।

নৈতিকতা ও সততাকে অগ্রাধিকার দেওয়া

দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্বই একটি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কোনো অনিয়ম, পক্ষপাত বা স্বজনপ্রীতির সঙ্গে আপস করা যাবে না।

একজন নেতা নিজের ভুল স্বীকার করতে জানেন এবং তা সংশোধন করার সাহস রাখেন। এটাই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলা নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা

শুধু তাৎক্ষণিক কাজ নয়, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন। ইউনিয়নের অবকাঠামো, রাস্তা, সেতু, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র—সবকিছু নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা করতে হবে। কৃষি উন্নয়ন, সেচব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার, এসব বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে উন্নয়ন টেকসই হয়।

তরুণদের সম্পৃক্ত করা

একটি ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার তরুণদের ওপর। যুবকদের সংগঠিত করে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করতে হবে। তাদের নতুন ধারণা ও উদ্যোগকে উৎসাহ দিলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন দ্রুত আসে। তরুণদের অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

নিয়মিত মূল্যায়ন ও সংশোধন

প্রতিটি উদ্যোগের ফলাফল নিয়মিত মূল্যায়ন করা জরুরি। জনগণের মতামত নিয়ে কাজের অগ্রগতি যাচাই করতে হবে। যেখানে সমস্যা দেখা দেবে, সেখানে দ্রুত সংশোধন করতে হবে। একজন নেতা তাঁর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নেন, এটাই তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে।

সমাপনী ভাবনা

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃত্ব যদি সৎ, জবাবদিহিমূলক এবং মানবিক হয়, তবে গ্রাম থেকেই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সম্ভব। মানুষ বড় কিছু চায় না। তাঁরা চান একজন সৎ প্রতিনিধি, যে তাদের কথা শুনবে, পাশে থাকবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যাঁরা নেতৃত্বে আসতে চান, তাঁদের জন্য এই বার্তা স্পষ্ট, নেতৃত্ব মানে ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব। নেতৃত্ব মানে শাসন নয়, সেবা।

যদি এই নীতিগুলো অনুসরণ করা যায়, তবে বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নই হতে পারে উন্নয়ন, ন্যায় এবং মানবিকতার এক–একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে মনে রাখতে হবে, এই লেখাটি একা বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করবে না। কিন্তু যদি প্রস্তাবনায় যে দিকনির্দেশনা আছে, তা সত্যিকার অর্থে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী শুরু হতে পারে।

কারণ, সমস্যা কেবল নীতির অভাব নয়, বরং প্রয়োগের ঘাটতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জবাবদিহির দুর্বলতা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার। আমি যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছি, যেমন মানুষের সঙ্গে সংযোগ, স্বচ্ছতা, শিক্ষা, নৈতিকতা, তরুণদের সম্পৃক্ততা, এসবই মূল সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করে। তাই এগুলো প্রাসঙ্গিক, বাস্তবধর্মী এবং প্রয়োজনীয়।

তবে এখানে তিনটি শর্ত আছে

প্রথমত, রাজনৈতিক সদিচ্ছা: শুধু কাগজে নয়, বাস্তবে যদি কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত এই নীতিগুলো মানার ইচ্ছা থাকে, তবেই পরিবর্তন সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ: এই ধারণাগুলোকে নিয়ম, প্রক্রিয়া এবং বাধ্যতামূলক কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। না হলে এগুলো পরামর্শ হিসেবেই থেকে যাবে।

তৃতীয়ত, নাগরিক চাপ ও অংশগ্রহণ: মানুষ যদি নিজের অধিকার দাবি না করে, তাহলে কোনো ভালো নীতিও কার্যকর হয় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো লেখাটি সমস্যার ‘সমাধান’ নয়, বরং ‘সমাধানের পথনকশা’।

এটি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি শুরু হতে পারে। আর বাংলাদেশের বাস্তবতায়, অনেক বড় পরিবর্তনই নিচু স্তর থেকে শুরু হয়েছে।

* রহমান মৃধা, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন

