ঝরা পালকের চিহ্ন
এই নীরব প্রভাতে আজ একি হলো?
হেমন্তে কেন আজ তুষারের ঝড় বয়ে গেল?
ঘুম ভেঙে জানালার পর্দাটা সরাতে না সরাতে,
এ যে দেখি শুভ্র তুষার ছেয়ে আছে ধরাতে।
বিস্ময়ে অবাক আমি চেয়ে চেয়ে দেখি,
তুষারের শুভ্র চাদরে প্রকৃতি গিয়েছে ঢাকি।
বৃক্ষশাখায় পল্লব রাশি এখনো তো যায়নি ঝরে,
পাখিরা ও যে ফেরেনি উষ্ণ ভূমির নতুন নীড়ে।
সুখ নিদ্রার আবেশে মগন ছিলেম হেমন্ত রাতে,
জেগে উঠেছি হিমঝরা এক শীতের প্রাতে।
বলেনি তো বিদায়, রঙিন পাতা ঝরা দিনগুলো,
তবু শুভ্র চাদরে তুষার ওদের আড়াল করে দিল।
সব রং ঢেকে দিল ওই বরফের আচ্ছাদন,
প্রকৃতির এ কেমন তামাশা এ কেমন বিনোদন?
রঙের নেশায় ছিলেম বিভোল দুচোখে ছিল রঙিন আলো,
তবে কেন তুষার বিধবা বেশে সামনে এসে দাঁড়াল?
দিবানিশি অবিরাম অঝোরে ঝরেছে তুষার,
গুলবাগিচার ফুলগুলিতে অযাচিত অভিসার।
সইতে না পেরে নেতিয়ে পড়েছে ফুলগুলি সেই অনন্য,
হিমানীর গায়ে রেখে গেছে পাখিরা ঝরা পালকের চিহ্ন।
