জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনআইডি–সেবা চালু

দূর পরবাস ডেস্ক
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দূতাবাসের হলরুমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আখতার আহমেদ বলেন, জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। ফলে তাঁদের দেশে অনেক ধরনের সেবাপ্রাপ্তিতে সমস্যায় পড়তে হয়। এনআইডি কার্যক্রম উদ্বোধনের মাধ্যমে এখন জাপানপ্রবাসী বাংলাদেশিরা দূতাবাস থেকেই এনআইডি–সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।  তিনি আগামী নির্বাচনে প্রবাসীরা যাতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারে সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান।

জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী বলেন, ‘জাপানে এনআইডি–সেবা চালুর মাধ্যমে এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হলো।’

অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য অনলাইনে (https://services.nidw.gov.bd) আবেদন করে দূতাবাসে বায়োমেট্রিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

