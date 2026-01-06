দূর পরবাস

বিমানের ম‍্যানচেস্টার–সিলেট ফ্লাইট বন্ধে কার্ডিফে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

ছবি : বাংলাদেশ বিমান

ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার–সিলেট সরাসরি ফ্লাইট স্থগিতের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এবং অবিলম্বে এই ফ্লাইট চালুর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ওয়েলস রিজিওন। এ জন্য গত রোববার (৪ জানুয়ারি ২০২৬) রাত ১১টায় কার্ডিফ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সাউথ ওয়েলস রিজিওনের কনভেনর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব রকিবুর রহমান ও অর্থসচিব এ বি রুনেলের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর। সভায় বিভিন্ন শহর থেকে আসা কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য দেন।

বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বিমানের ম‍্যানচেস্টার টু সিলেট ফ্লাইট সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে। এ নির্দেশনায় প্রবাসীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে উল্লেখ করে মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, বিমান কর্তৃপক্ষ উড়োজাহাজের সল্পতা, আসন্ন হজ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাত দেখিয়ে ফ্লাইট বন্ধ করছে। এ সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে এই ফ্লাইট চালুর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সভায় বক্তারা বলেন, হজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে সরকার বিমান ভাড়া করে হজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। বর্তমান সরকার কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় লাভজনক এই রুটে দুষ্কৃতকারীদের ফাঁদে পা দিয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য বর্তমান সরকার ও বিমান কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান তাঁরা।

