জেদ্দায় বিজয় দিবস ক্রিকেট উৎসব ২০২৪-২৫

জেদ্দায় বিজয় দিবস ক্রিকেট উৎসব ২০২৪-২৫
বিদেশের মাটিতে নানাভাবে কাজের মাঝেও প্রবাসীরা বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিশ্বব্যাপী নিজ দেশের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া এবং খেলাধুলায়ও তাঁদের ভূমিকা কম নয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশি প্রবাসীদের অংশগ্রহণে জেদ্দায় হয়ে গেল বিজয় দিবস ক্রিকেট উৎসব ২০২৪-২৫।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও সৌদি আরবের জেদ্দায় ‘বিজয় দিবস কাপ ক্রিকেট’ ২০২৪-২৫ সালের সিজন-৫ টুর্নামেন্টের গ্র্যান্ড ফাইনাল খেলার আয়োজন করে সৌদি বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টরস ফোরাম।
গতকাল রোববার স্থানীয় সময় রাত ৯টা থেকে সরাফিয়া অ্যারাবিয়ান ক্লাব মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
টুর্নামেন্টে ২০টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে বেঙ্গল টাইগার ও ফেনী ক্রিকেট ক্লাব মুখোমুখি হয়। তাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফেনী ক্রিকেট ক্লাব।
টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১২ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান সংগ্রহ করে ফেনী ক্রিকেট ক্লাব। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৫ রান আসে আরিফের ব্যাটে। এ ছাড়া অপরাজিত ৩৫ রান করেন রুবেল। জয়ের জন্য ১৮৮ রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ১২ ওভারে ১৬৭ রান তোলে বেঙ্গল টাইগার। ৫ উইকেটে বেঙ্গল টাইগারকে পরাজিত করে ২০ রানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হয় ফেনী ক্রিকেট ক্লাব। গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করতে জেদ্দা-মক্কা অঞ্চলের বিভিন্ন দূরদূরান্ত থেকে প্রবাসীরা ছুটে আসেন।
খেলা শেষে বিজয়ী এবং খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এ এস এম সায়েম কাউন্সিলর-কনস্যুলার উইং জেদ্দা কনস্যুলেটে।
অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সৌদি বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টরস ফোরামের সভাপতি আবদুর রহমান, সেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, রেজাউল করিম টিপু, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, রৌশন জামিল শিপু, সাংবাদিক এম ওয়াই আলাউদ্দিন, আজিজুর রহমান মিলন, মনোয়ার হোসেন খান, তছলিম উদ্দিন, মনির হোসেন, গাজি সাহেদ, মাসুদ সেলিম প্রমুখ।
এ সময় প্রধান অতিথি বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে পরস্পরের সম্পর্ক দৃঢ় হয়, শারীরিক তথা মানসিক সুস্থতার জন্য যুবসমাজের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য এমন আয়োজন অপরিহার্য। সৌদি আরবে বৃহত্তর বাংলাদেশ কমিউনিটির বিনোদনের চাহিদা মেটাতে দেশটির আলাদা আলাদা প্রদেশের প্রবাসীদের নিয়ে এমন খেলাধুলার আয়োজন আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেন মিশন কর্মকর্তা। প্রবাসী তরুণদের সৌদি আরবের ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ ও দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজ করার আহ্বান জানান।
বিজয়ী এবং রানার্সআপ দলের ক্যাপ্টেন বলেন, ‘আমাদের টিমের অবস্থান মোটামুটি ভালো। অনেক দিন একসঙ্গে অনুশীলন করেছি। আমরা সৌদি আরবে সুশৃঙ্খলভাবে খেলে যাব। আমাদের আশা ছিল এই টুর্নামেন্ট খেলার। সেই আশা পূরণ হয়েছে। সারা দিন কাজ করার পর সবাই মিলে খেলছি। খুব ভালো লাগছে। আমরা আজকে শুধু খেলে চলে যাব, বিষয়টা এমন নয়। এখান থেকে আমরা ভালো খেলোয়াড় বাছাই করব এবং সব সময়ের জন্য এই টুর্নামেন্ট চালু রাখব।’
খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন আরিফুর রহমান। তিনি সেরা ব্যাটসম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টও নির্বাচিত হয়েছেন।