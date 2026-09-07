আলপাইন অ্যাডভেঞ্চারস: রহমান পরিবারের সুইস এসকাপেড!
‘জীবন সংক্ষিপ্ত এবং পৃথিবী প্রশস্ত’, আমি এখনো স্পষ্টভাবে মনে করি যে কোভিড এবং প্রিয়জনদের হারানোর সময় জীবন কেমন ছিল। আমি নিজেকে বলেছিলাম, যখনই সুযোগ আসবে আমি বিশ্বভ্রমণ করব। ২০১৯ সালে যখন বার্লিন ম্যারাথনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, তখন আমার প্রথম ট্রাভেলিং বাগ পেয়েছিলাম। আমাদের পারিবারিক ছুটি থেকে ফিরে আসার পর দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে, কিন্তু এটি এখনো ডোবেনি। আমার মনে হচ্ছে, এটি একটি স্বপ্ন ছিল! প্রকৃতপক্ষে এটি আমার এবং আমার স্ত্রী জান্নাত রহমানের জন্য একটি স্বপ্নের গন্তব্য ভ্রমণ ছিল। সুইজারল্যান্ডে অনেক ছবি ও ভিডিও দেখে বড় হওয়া আমাদের দেশটিকে আমাদের বাকেট তালিকার শীর্ষে রাখতে বাধ্য করেছে। অবশেষে দিনটি এসে গেল এবং আমরা আমাদের ১২ বছরের ছেলে জিবরান রহমান, ৮ বছরের ছেলে জাহরান রহমানসহ সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলাম। এটি একটি পরিবার হিসাবে একসঙ্গে আমাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ভ্রমণ।
আমাদের ৮ দিনের সুইস অ্যাডভেঞ্চার জেনেভাতে শুরু হয়েছিল, যেখানে আমরা আইকনিক জেট ডি’উ (ঝরনা), ফ্লাওয়ার ঘড়ি, জেনেভা হ্রদ দিয়ে ঘুরেছি এবং জাতিসংঘের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেছি। পরের দিন আমরা মন্ট্রেক্সে রওনা হলাম, জেনেভা হ্রদের তীরে অবস্থিত একটি মনোমুগ্ধকর শহর। আমরা একটি নৈসর্গিক নৌকায় চড়েছি, চিলিয়ন ক্যাসেল, ১৩ শতকের একটি দুর্গ এবং সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা ঐতিহাসিক ভবন পরিদর্শন করেছি। আমরা আশপাশের পাহাড়ের শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করেছি এবং ব্যান্ড কুইনের জন্য ব্রিটিশ গায়ক ফ্রেডি মার্কারির বড় মূর্তি দেখেছি।
আমাদের তৃতীয় দিনে আমরা গোল্ডেন পাস প্যানোরামিক ট্রেনে চড়ে, সুইজারল্যান্ডের অন্যতম মনোরম রেল রুট এবং ইন্টারলেকেনের দিকে রওনা হলাম। ট্রেনযাত্রা আল্পস, মনোরম গ্রাম এবং নির্মল হ্রদগুলোর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সরবরাহ করেছিল। ইন্টারলাকেনে আমি ও আমার ছেলে জিবরান একটি রোমাঞ্চকর প্যারাগ্লাইডিং রাইড নিয়েছিলাম! একটি রাইড আমরা চিরকাল লালন করব। আমরা কয়েকটি সুরম্য গ্রাম আইসেল্টওয়াল্ড, গ্রিন্ডেলওয়াল্ড, লাউটারব্রুনেন ঘুরে দেখেছি এবং মুরেন থেকে গিমেলওয়াল্ড পর্যন্ত হাইকিং ছিল অত্যাশ্চর্য। আমরা ব্রিয়েঞ্জ হ্রদে একটি আরামদায়ক নৌকাভ্রমণও উপভোগ করেছি।
লেখকের পরিবারের ৮ দিনের সুইস সফরে জেনেভা থেকে জুরিখ পর্যন্ত বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, যেমন প্যারাগ্লাইডিং রাইড, লিন্ডট চকলেট মিউজিয়াম ও রাইন জলপ্রপাত পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ইন্টারলেকেনে তিন রাত কাটিয়ে আমরা লুসার্নের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমরা সুন্দর শহর এবং চ্যাপেল সেতুর প্রশংসা করেছি, ঐতিহাসিক পুরোনো শহরটি অন্বেষণ করেছি এবং লুসার্ন হ্রদে একটি সুন্দর ক্রুজ নিয়েছি। পরের দিন আমরা তিন ঘণ্টা সময় নিলাম। লুগানো যাওয়ার জন্য গথার্ড এক্সপ্রেস ট্রেনে যাওয়ার জন্য ক্রুজ যাত্রা। গথার্ড প্যানোরামা এক্সপ্রেস হলো পর্যটনভিত্তিক একটি নৌকা এবং প্যানোরামিক রেললাইন, যা লুসার্নকে লুগানোর সঙ্গে সংযুক্ত করে, গথার্ড ক্রেস্ট টানেলের মাধ্যমে উত্তর থেকে দক্ষিণে সুইস আল্পস অতিক্রম করে। সেদিন মেঘলা ছিল কিন্তু আল্পসের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এবং পাহাড়ের মেঘের মধ্য দিয়ে যাত্রা জাদুকরি কিছু কম ছিল না। পৌঁছানোর পরে আমরা পারকো সিয়ানি, একটি সুন্দর সুইস পার্ক অন্বেষণ করেছি। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মনোমুগ্ধকর পুরোনো শহরটি ঘুরে দেখলাম এবং লুসার্নের ট্রেনে ফিরে এলাম।
সুইজারল্যান্ডের জুরিখে আমাদের শেষ দিন! আমরা মধুরতম অভিজ্ঞতায় লিপ্ত হলাম—লিন্ডট চকলেট মিউজিয়াম পরিদর্শন এবং তারপর রাইন জলপ্রপাতের সঙ্গে একটি শ্বাসরুদ্ধকর সাক্ষাৎ। আমরা চকলেট মিউজিয়ামে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গলিত চকলেটের স্বর্গীয় সুবাস এবং চকলেটিয়ারের উষ্ণ হাসির দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। আমরা সবাই বিভিন্ন ধরনের স্বাদ গ্রহণ করেছি। এটি একটি মহান অভিজ্ঞতা ছিল। এরপর আমরা রাইন জলপ্রপাতের দিকে রওনা হলাম। ইউরোপের বৃহত্তম জলপ্রপাতগুলোর মধ্যে একটি, যা শ্যাফহাউসেনে অবস্থিত। আমরা নৌকায় চড়েছি এবং অত্যাশ্চর্য দৃশ্যগুলোকে কাছে থেকে উপভোগ করেছি। আমাদের ত্বকে শীতল কুয়াশা অনুভব করেছি এবং প্রকৃতির নিছক শক্তিতে বিস্মিত হয়েছি। সুইস অসামান্য পরিবহনব্যবস্থার কারণে এটি সব সম্ভব হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে।
সুইজারল্যান্ড, তার অত্যাশ্চর্য ল্যান্ডস্কেপ, সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং উষ্ণ আতিথেয়তা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। মনোরম হ্রদ থেকে সুউচ্চ পর্বত, প্রতিটি মুহূর্ত ছিল একটি ট্রিট। আমরা এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেছি এবং সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞ। আপনি যদি একটি সুইস অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা করছেন, তাহলে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার জন্য জেনেভা থেকে রাইন জলপ্রপাত পর্যন্ত আমাদের যাত্রা অনুসরণ করতে পারেন।
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