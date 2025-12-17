কানাডার অটোয়া বিজয় দিবস উদ্যাপন
কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্যাপিত হয়। এসব কর্মসূচিতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়।
দিনের শুরুতে কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. জসীম উদ্দিন অটোয়ায় বাংলাদেশ হাউসে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
বিকেলে হাইকমিশনের অডিটরিয়ামে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্য, কানাডায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীবৃন্দ ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি অংশ নেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের পাশাপাশি জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাণী পাঠ করা হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এই প্রামাণ্যচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির সদস্য ও অতিথিরা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও উন্নয়ন অভিযাত্রায় প্রবাসীদের আরও গভীর সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান।
সমাপনী বক্তব্যে হাইকমিশনার মো. জসীম উদ্দিন বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন, যা দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তিনি উল্লেখ করেন, এখন সময় এসেছে রেমিট্যান্স পাঠানোর পাশাপাশি প্রবাসীদের ভূমিকার ব্যাপ্তি বাড়িয়ে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার। দক্ষতা বিনিময়, উদ্ভাবন, অ্যাডভোকেসি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার মাধ্যমে জাতি গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা বাস্তবায়নে প্রবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। নাগরিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে হাইকমিশনার প্রবাসী বাংলাদেশিদের ডাকযোগে ভোটদানের জন্য নিবন্ধনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো সেই মূল্যবোধের একটি মৌলিক প্রকাশ, যার জন্য দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।
