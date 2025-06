বিবি আমিনার দেশে

পরদিন সকলে আমিনার বাবাকে ফোন করলাম। মান্নান সাহেব কথা বলতে বলতে আমাকে নেওয়ার জন্য গাড়িসহ তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন, মালাওয়ি ইনস্টিটিউট হোস্টেলে। নিরাপত্তার কারণে আমাদের টিম লিডার মান্নান সাহেবের বাড়িতে আমাকে নাও যেতে দিতে পারেন। জোর করে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি আমাকে সন্দেহ করতে পারেন। এই ভয়ে আমি মান্নান সাহেবের ছেলেকে ফিরিয়ে দিলাম। এভাবে ছেলেটিকে নিরাশ করায় আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কিছুই করার ছিলো না। নয়-এগারো দুনিয়াটাকে বদলে দিয়েছিল। দিনকাল খারাপ। চারদিকে সব্দের আর সংশয়।

মান্নান সাহেবের সঙ্গে যখন টেলিফোনে কথা বলি তখন আমার মনে হয়েছিল তিনি যেন আমার কত দিনের চেনাজানা মানুষ। কত আপনজন। আফসোস লিলোংওয়েতে মান্নান সাহেবের বাড়িতে আমার যাওয়া হলো না। বিবি আমিনাকে কথা দিয়েও আর আমন্ত্রণ রাখতে পারলাম না। তবে দু-তিন দিন পর, ডেটা কালেকশনে বিদেশে আমার স্বদেশি বন্ধুর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হয়েছিল। দেখেছি তার রমরমা ব্যবসা। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখালেন তাঁর বিশাল গুদামঘর। মালসামান থরে থরে সাজানো। মালাওয়ির অন্য শহরেও তার ব্যবসার শাখা অফিস আমার দেখা। মান্নান সাহেব সারা দেশে চাল, ডাল, তেল, আটা, ময়দা, চিনি, সিমেন্ট, রড, ঢেউটিন ইত্যাদির সোল আমদানিকারক ও বিপণনকারী। তিনি মালাওয়ির সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী না হলেও নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন একবার আফ্রিকা সফরে গিয়ে বলেছিলেন, ‘We should not ask, what can we do FOR Affrica. We should rather ask, what can we do WITH Africa’ মান্নান সাহেব আপন ভাগ্য গড়তে আফ্রিকাতে এসে নিজেই হয়ে গেছেন একজন অতি সংবেদনশীল আফ্রিকান। কথায় কথায় আমাকে বলছিলেন, সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের বছর তিনি তার খাদ্যগুদামের সদর দরজা ক্ষুধার্থ মানুষের জন্যে একাধিক সপ্তাহব্যাপী উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মানুষ লাইন ধরে যার যা প্রয়জন বিনা মূল্যে নিয়ে গেছে। আমি পৃথিবীর আরও অনেক দেশে গিয়েছি। অনেক বাংলাদেশির সঙ্গে দেখা হয়েছে। অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। অনেকের বাড়িতেও গিয়েছি। অনেকের ঘরে খেয়েছি। কারও আথিতেয়তাও গ্রহণ করেছি। কিন্তু কোথাও আরেকজন মান্নান সাহেবের দেখা পাইনি। আরেকজন বিবি আমিনার খোঁজ মেলেনি। বিদেশে বসবাসকারী প্রতিটি বাংলাদেশি পিতা হোক একজন মান্নান। প্রতিটি সন্তান হোক একজন বিবি আমিনা। আজ এটুকুই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি, টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি ও এডিটর, জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াজ