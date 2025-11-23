সিডনিতে ‘বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন’-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। এতে মনিরুল হক জর্জ সভাপতি এবং আলমগীর ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
নবনির্বাচিত এই কমিটিতে মোট ২৯ জন সদস্য রয়েছেন, যাঁরা আগামী মেয়াদে সংগঠনের নেতৃত্ব দেবেন। নবনির্বাচিত অন্যান্য পদাধিকারীরা হলেন জ্যেষ্ঠ সভাপতি খালেদা কায়সার, সহসভাপতি মো. মাহফুজুল হক চৌধুরী খসরু, মো. মোবারক হোসেন, মো. বেলাল হোসেন ঢালী ও মুস্তাফিজুর রহমান তালুকদার মনজু, সহসাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী লিটন, গণেশ ভৌমিক, মো. মাকসুদুর রহমান চৌধুরী ও আফরিনা চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ বি এন দুলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক জুঁই সেন পাল, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন সরকার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তিশা তাসমিন তানিয়া, সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক লিনটাস হুবার্ট পেরেইরা, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পুরবী পারমিতা বোস, কল্যাণ ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক কামাল পাশা, ক্রীড়া সম্পাদক মো. জিয়াউল কবির জিওন, দপ্তর সম্পাদক মারুফ আহমেদ এবং কার্যকরী সদস্য মো. শফিকুল আলম, রুহুল আহমেদ সওদাগর, সাদাত হোসেন, শাহনাজ পারভীন আভা, মোহাম্মদ সাজ্জাদ সিদ্দিক, ফয়সাল আজাদ, মো. কামরুজ্জামান ও হোসনে আরা তালুকদার আইরিন।
দূর পরবাস-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]