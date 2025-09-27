সিডনিতে নতুন বাংলাদেশি কনসাল জেনারেল শেলী সালেহীন
অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী সিডনিতে নতুন কনসাল জেনারেল হিসেবে যোগ দিয়েছেন শেলী সালেহীন। বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল সিডনি কার্যালয়ের হয়ে দেশটির নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যান্ড রাজ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেলী সালেহীন সিডনিতে যোগ দেন। পূর্বের কনসাল জেনারেল মো. সাখাওয়াৎ হোসেনের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি।
সিডনির আগে শেলী সালেহীন ভারতের চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের জন্য নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার। তিনি তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও জেনেভায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে প্রথম সচিব এবং পরবর্তী সময়ে কাউন্সেলর হিসেবে বিভিন্ন কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।
একজন পেশাদার কূটনীতিক শেলী সালেহীন ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগদান করেন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ ও মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক এবং প্রশাসনের মতো বিভিন্ন শাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন।
শেলী সালেহীন এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পপুলেশন সায়েন্সেস বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এএনইউ) থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও বিস্তার-রোধ, নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিষয়, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা, বিশ্ব স্বাস্থ্য, গণতন্ত্র ও সুশাসন এবং মানব সম্পদ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতো বহুপক্ষীয় বিষয়ে কাজ করেছেন।