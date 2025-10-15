যুক্তরাষ্ট্রে দুই সম্মাননা পেলেন এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা
টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসাইন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য সিনেট এবং অ্যাসেম্বলি থেকে দুটি সম্মাননা পেয়েছেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর সাবরিনা হোসাইন প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটে সিনেটর লুইস আর সেপুলভেদার পক্ষ থেকে ‘সার্টিফিকেট অব রিকগনিশন’ অর্জন করেন, এরপর নিউইয়র্ক স্টেটে অ্যাসেম্বলির সদস্য ইউডেলকা টাপিয়ার কাছ থেকে আরও একটি সম্মাননা পান।
মিডিয়া, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এবং নারী ক্ষমতায়নে অগ্রণী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সাবরিনা হোসাইনকে সম্মাননাগুলো প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও প্রবাসী কণ্ঠস্বরকে বৈশ্বিক মঞ্চে তুলে ধরার অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এতে।
দুটি বিশেষ সম্মাননা পাওয়ার পর সাবরিনা হোসাইন বলেন, ‘এই স্বীকৃতি শুধু আমার নয় বরং আমাদের পুরো প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য। আমাকে নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা দিচ্ছে। নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড চেম্বার এক্সপো ২০২৫ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন সাবরিনা হোসাইন। বিজ্ঞপ্তি